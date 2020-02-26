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۷ اسفند ۱۳۹۸، ۹:۰۳

معروف به برف هندوانه ای؛

تصاویر برف صورتی در قطب جنوب منتشر شد

تصاویر برف صورتی در قطب جنوب منتشر شد

محققان از برف صورتی رنگ در قطب جنوب تصاویری ثبت کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، محققان در قطب جنوب تصاویری از برف صورتی رنگ ثبت کرده اند.

این تصاویر خارق العاده در نزدیکی یک ایستگاه تحقیقاتی که قبلا به انگلیس تعلق داشته، در جزیره ای واقع در قطب جنوب ثبت شده است. محققان معتقدند یک جلبک سرسخت و مقاوم در برابر سرما منجر به رنگ صورتی برف ها شده است.

رویداد مذکور که «برف هندوانه ای» نیز نام گرفته به دلیل جوانه زدن یک جلبک میکروسکوپی سمی به نام Chlamydomonas nivalis است که در دمای زیر صفر زنده می ماند.

برخی افراد ادعا می کنند برف صورتی رایحه ای از بوی هندوانه دارد اما دلیل این امر هنوز مشخص نیست. محققان معتقدند این جلبک برای انسان سمی است.

انگلیس این ایستگاه تحقیقاتی را در سال ۱۹۹۶ میلادی به اکراین فروخت و اکنون ایستگاه ورنادسکی نام دارد. وزارت علوم و آموزش اکراین این تصاویر را منتشر کرده است.

کد مطلب 4863469
شیوا سعیدی

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