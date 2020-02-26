جاسوسی نزدیکان نتانیاهو از رقیب انتخاباتی وی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانه های عبری زبان گزارش دادند که نزدیکان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی از بنی گانتز رقیب انتخاباتی وی جاسوسی کرده اند.

این رسانه ها گزارش دادند که نزدیکان نتانیاهو برای جاسوسی از گانتز از یک شرکت جاسوسی کمک خواسته اند.

لازم به ذکر است که نتانیاهو و گانتز ۲ رقیب انتخاباتی و سیاسی سرسخت به شمار می روند.

پیش از این نیز بنی گانتز، رهبر ائتلاف آبی و سفید، بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی را به افشاگری تهدید کرده بود.

وی تاکید کرد که از رسوایی بزرگ نتانیاهو در پرونده مالی موسوم به ۵۰۰۰ پرده برمی‌دارد.

نتانیاهو تاکنون به فساد در چهار پرونده دیگر متهم شده و علیه او به اتهام کلاهبرداری و خیانت در امانت کیفرخواست صادر شده است. گانتز پیش از این بارها سخنان تندی را علیه نتانیاهو مطرح کرده بود.