راه ۷۰ روستای دلفان قطع شد/انتقال ۲۰۰۰نفر از ساکنان حاشیه رودخانه

به گزارش خبرنگار مهر، حشمت بهمنی صبح امروز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه با توجه به حجم بالای بارندگی در دلفان و ذوب برفها انبوهی از رواناب به سمت شهر سرازیر شد، اظهار داشت: خوشبختانه تاکنون بدون کوچکترین تلفات و با حداقل خسارتها بحران مهار شد الان در شهرستان مشکل خاصی در خصوص زیرساختهای آب، برق و گاز نداریم.
وی با بیان اینکه ۲ هزار نفر از ساکنان حاشیه رودخانه در شهر و روستاها جابه جا شدهاند و سه باب مسجد و سه باب دبیرستان با ظرفیت ۵۰۰ تخت در اختیار مردم قرار گرفت و عملیات امداد و نجات مردم انجام شده است، تصریح کرد: الان آب در شهرستان فروکش کرده است و خوشبختانه حادثهای نداشتهایم.
فرماندار دلفان با تاکید بر اینکه قبل از آغاز بارشها مردم خودشان اقدام به تخلیه کرده بودند و درب منازل و واحدهای در مسیر آب را ایزوگام کردند، لذا خوشبختانه سیل حادثهای در پی نداشت، افزود: تعدادی واحد مسکونی و تجاری هم دچار آبگرفتگی شدهاند که در اسرع وقت اقدام به تخلیه آب شد.
بهمنی با اشاره به اینکه در حوزه روستایی در بخش «خاوه» چند روستا دچار آب گرفتگی شد که رفع خطر شده و تقریباً اوضاع عادی است، ادامه داد: ۳ دهنه پل بزرگ در شهرستان تخریب شده است که شامل پل بزرگ نورآباد به منطقه امامزاده ابراهیم یا بابابزرگ، پل منطقه میرزاآباد و یک پل دیگر که ۱۰ روستا را به شهر وصل میکند، میشود.
وی یادآور شد: ۷۰ روستای شهرستان دلفان فاقد راه هستند و در خصوص مواد غذایی و تهیه علوفه دامهای آنها در مضیقه هستیم؛ لذا باید در ارسال ماشین آلات برای احداث مسیرهای جایگزین این روستاها تسریع شود.
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