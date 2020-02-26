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۷ اسفند ۱۳۹۸، ۱۰:۵۵

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان:

کالاهای اساسی برای ایام عید تامین و ذخیره‌سازی شده است

کالاهای اساسی برای ایام عید تامین و ذخیره‌سازی شده است

سنندج - رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان گفت: کالاهای اساسی و پرمصرف مردم و همچنین و میوه مورد نیاز برای شب عید تامین و در انبارهای استان ذخیره سازی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان، محمد دره وزمی اظهار داشت: همه کالاهای اساسی نظیر برنج، گوشت، روغن، شکر و سایر اقلام مورد نیاز به اندازه کافی تأمین و در انبارها ذخیره سازی شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان ادامه داد: روزانه موجودی انبارهای استان رصد می‌شود و هر نوع کمبود کالایی به سرعت مرتفع می‌شود، بنابراین مردم در این رابطه هیچ نگرانی نداشته باشند.

دره وزمی همچنین به خرید و حمل میوه ایام عید مردم به استان نیز خبر داد و ادامه داد: هزار و ۱۰۰ تن پرتقال و ۶۰۰ تن سیب خریداری شده و در انبارهای چهار شهرستان ذخیره سازی و توزیع خواهد شد.

وی به اعلام آمادگی ۵۶۰ واحد صنفی برای فروش فوق العاده در محل کسب خود اشاره کرد و یادآور شد: هر سال نمایشگاه بهاره داشتیم که تصمیم گیری در این خصوص به هفته آینده موکول شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان بیان کرد: طرح ویژه نظارتی همچنان در پایان سال و ایام نوروز ادامه خواهد داشت.

دره وزمی همچنین به تولید ماسک مورد نیاز برای شهروندان در پی ورود ویروس کرونا به کشور اشاره کرد و گفت: در سقز، سنندج و قروه سه واحد تولید ماسک وجود دارند که به علوم پزشکی برای عقد قرارداد لینک شده اند و با تدابیر اندیشیده شده در رابطه با تولید ماسک مشکلی نخواهیم داشت.

کد مطلب 4863475

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