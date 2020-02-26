پرداخت یک هزارو ۱۲۲ میلیارد ریال تسهیلات به مددجویان کمیته امداد

محمد بذرافشان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت‌های شعب صندوق امداد ولایت در سراسر استان، گفت: در ۱۰ ماهه امسال ۱۷ هزار و ۴۹۷ فقره تسهیلات به ارزش یک هزار و ۱۲۲ میلیارد و ۳۹۵ میلیون و ۲۶۷ هزار و ۱۵۰ ریال به مددجویان تحت حمایت و متقاضیان واجد شرایط از طریق شعب صندوق قرض‌الحسنه امداد ولایت استان پرداخت شده است.

او با بیان اینکه بخشی از تسهیلات اشتغال توسط صندوق امداد ولایت به خانوارهای تحت حمایت و متقاضیان واجد شرایط پرداخت می‌شود، افزود: در ۱۰ ماهه امسال تعداد یک هزار و ۶۷۱ فقره تسهیلات اشتغال به ارزش ۲۹۲ میلیارد و ۷۵۳ میلیون ریال پرداخت شده است.

مدیر کل امداد فارس به سرفصل‌های مختلف تسهیلات کارگشایی اشاره کرد و ادامه داد: تسهیلات کارگشایی در سرفصل‌های درمان، جهیزیه، پرداخت بدهی، کمک معیشت و … پرداخت می‌شود که در ۱۰ ماهه امسال تعداد ۱۲ هزار و ۵۳۳ فقره با اعتبار ۵۴۹ میلیارد و ۹۲۸ میلیون و ۱۷۷ هزار و ۱۵۰ ریال به مددجویان تحت حمایت و افراد واجد شرایط ارائه شده است.

بذرافشان اضافه کرد: همچنین در مدت مذکور تعداد ۳ هزار و ۲۹۳ فقره تسهیلات در سرفصل مسکن مددجویان با اعتبار ۲۷۹ میلیارد و ۷۱۴ میلیون و ۹۰ هزار ریال پرداخت شده است.

بذرافشان با اشاره به نحوه افتتاح حساب در صندوق امداد ولایت، گفت: خیران با حضور در شعب صندوق امداد ولایت و دفاتر ادارات کمیته امداد می‌توانند نسبت به افتتاح حساب در این صندوق اقدام کنند. خیران، صندوق‌های خانگی و محلی، مؤسسات خیریه، مساجد، اتحادیه‌ها و ادارات می‌توانند با سپرده‌گذاری در صندوق امداد ولایت در ترویج فرهنگ قرض‌الحسنه سهیم شوند.