تاکنون مورد مثبت آلوده به ویروس کرونا در کردستان نداشته ایم

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، ابراهیم قادری اظهار داشت: تاکنون ۵۲ نفر که مشکوک به این بیماری بودند در مراکز درمانی بستری شده‌اند که ۲۱ نفر از آنان مورد آزمایش قرار گرفته و از این تعداد جواب آزمایشات چهار نفر منفی بوده است.

وی با بیان اینکه ویژگی ویروس کرونا بالا بودن سرایت آن است، افزود: در بحث تهیه ماسک مشکل وجود دارد چرا که خود وزارت بهداشت خریدار است اما بزودی با توزیع آن این مشکل نیز رفع خواهد شد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان به اقدامات انجام شده برای پیشگیری و مقابله با این ویروس اشاره کرد و ادامه داد: هر کسی مشکوک به این بیماری باشد تمام اقدامات لازم روی آن فرد انجام و افرادی که پزشک تشخیص دهد بستری و ایزوله خواهند شد.

قادری با بیان اینکه در صورت مثبت بودن آزمایش، مراقبت‌های لازم بیشتر و توصیه‌ها جدی‌تر می‌شود، یادآور شد: در هر شهرستان بیمارستانی در نظر گرفتیم که افراد مشکوک به کرونا به آن مراجعه و بستری شوند.

وی با اشاره به اینکه دستگاه گیت تشخیصی در حال توزیع در کشور است و به کردستان نیز ارسال خواهد شد، بیان کرد: ۸۰ درصد بیماران مبتلا به کرونا علایم ندارند و به راحتی درمان می‌شوند و خطری آنان را تهدید نمی‌کند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان به عدم لزوم استفاده از ماسک برای مردم عادی اشاره کرد و گفت: راه انتقال ویروس از طریق تنفس و تماس است که نیاز است اقدامات لازم پیشگیری توسط مردم انجام شود، ضمن اینکه توصیه می‌شود از دست دادن اجتناب کنند و با مواد ضدعفونی کننده و آب و صابون دست‌های خود را مرتب بشویند.

قادری با بیان اینکه در صورت رعایت موارد لازم جای نگرانی وجود ندارد، اظهار داشت: کرونا یک سوم آنفلونزا کشنده نیست همچنان که دو درصد مبتلایان این بیماری دچار مرگ می‌شوند ولی میزان سرایت آن بالا است.

وی افزود: دانشگاه علوم پزشکی با شفافیت در مورد کرونا اطلاع رسانی کرده است بنابراین مردم مطمئن باشند در صورت مثبت بودن افراد مشکوک، این موضوع اعلام خواهد شد.