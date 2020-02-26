به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه استان کردستان، عرفان مومنپور اظهار داشت: تمهیدات لازم برای مقابله با سیل احتمالی در استان اندیشیده شده و رودخانهها و مناطق پرخطر نیزاز قبل لایروبی شده است.
وی با بیان اینکه عملیات لایروبی رودخانههای استان بویژه قشلاق و گاوهرود انجام شده است، افزود: با این وجود نیاز است مردم از حضور در نقاط پرخطر و حاشیه رودخانهها برای حفظ سلامتی خود، پرهیز کنند.
معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای کردستان بر آمادگی بخشهای مختلف این شرکت برای مقابله با سیل تاکید کرد و ادامه داد: تمام تجهیزات لازم برای کنترل سیل احتمالی در مسیلها و رودخانههای استان پیشبینی شده است.
مومن پور یادآور شد: پایش و نظارت رودخانهها هنگام سیلاب توسط کارشناسان و اکیپ گشت و بازرسی آبهای سطحی، شناسایی و تخریب پل غیراصولی و غیراستاندارد و حادثه خیز با هدف رهاسازی کامل آب از جمله در شهرستان دیواندره از جمله اقدامات این شرکت برای رفع نقاط حادثهخیز است.
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