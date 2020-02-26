به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورونیوز، شورای امنیت سازمان ملل متحد نظام تحریم‌های در نظر گرفته شده علیه یمن را تا فوریه سال ۲۰۲۱ میلادی تمدید کرد. اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در حالی بر سر تمدید این تحریم‌ها به توافق رسیدند که در خلال بحث و گفتگو میان اعضا اختلاف شدیدی میان لندن و مسکو بر سر هرگونه نام بردن از ایران حتی به طور ضمنی به وجود آمد.

نماینده روسیه در شورای امنیت تهدید کرده بود در صورت هرگونه اشاره حتی ضمنی به نام ایران در این نظام تحریمی، قطعنامه مورد نظر برای تمدید تحریم‌ها را وتو خواهد کرد.

این در حالیست که در گزارش پیشین کارشناسان تسلیحاتی سازمان ملل متحد، به نام ایران به عنوان حامی حوثی‌ها و کشوری که ادعا می‌شود تجهیزات نظامی در اختیار انصارالله قرار می‌دهد، اشاره شده بود.

این قطعنامه که از سوی انگلیس پیشنهاد شده بود در نهایت با تایید ۱۳ کشور عضو به تصویب رسید. روسیه و چین، دو عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد به این قطعنامه رای ممتنع دادند.

در نظام تحریم‌های یمن که روز چهارشنبه موعد آن به سر می‌رسید و بار دیگر تمدید شد، تداوم ماموریت کارشناسان سازمان ملل متحد برای نظارت بر تحریم‌های تسلیحاتی اعمال شده علیه یمن در سال ۲۰۱۵ و نیز امکان توقیف اموال و ممنوعیت سفر برای نقض کنندگان این تحریم‌ها پیش بینی شده است.

رایزنی برای تصویب این قطعنامه از یک هفته پیش با دشواری‌هایی روبرو شده بود به نحوی که روسیه روز دوشنبه ضمن مخالفت با متن پیشنهادی انگلیس و طرح یک پیشنهاد متقابل، تهدید کرده بود در صورت تامین نشدن خواسته‌اش از حق وتو استفاده خواهد کرد.

به گفته منابع دیپلماتیک، در جریان مذاکرات اعضای شورای امنیت برای تصویب قطعنامه تمدید نظام تحریم‌های یمن، انگلیس پس از جمع بندی نظر کارشناسان، ابتدا ملغی کردن هرگونه کد دادن به ایران در متن قطعنامه را پذیرفت و سپس در پی رایزنی‌های فشرده و میانجیگری فرانسه و بلژیک قبول کرد که هرگونه اشاره به شباهت سلاح‌های حوثی‌ها با تسلیحات ساخت منطقه را از متن حذف کند.