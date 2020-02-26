آماده باش ۴۵ گروه جهادی درمرکزی برای مواجهه با تبعات ناشی از بارش

امید محترمی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سطح استان ۴۷۰ گروه جهادی شناسنامه دار جغرافیا محور وجود دارد که در قشرهای مختلف بسیج کشاورزی، کارگری، پزشکی و… سازماندهی شده اند و در مناطق محروم در عرصه‌های مختلف به ارائه خدمات اقدام می‌کنند.

مسئول بسیج سازندگی استان مرکزی ادامه داد: با توجه به بارش‌های استان، نیروهای بسیج سازندگی استان مرکزی نیز در مواجهه با خطرات احتمالی ناشی از سیل در آماده باش کامل قرار دارند.

وی بیان کرد: از بین ۴۷۰ گروه جهادی ۴۵ گروه ویژه و واکنش سریع جهادی در سطح استان در آماده باش کامل قرار دارند به طوری که برای ارائه خدمت در شهرستان‌ها از آمادگی لازم برخوردار هستند.

مسئول بسیج سازندگی استان مرکزی تاکید کرد: این ۴۵ گروه جهادی با توجه به تداوم بارش‌ها و جلوگیری از خطرات احتمالی تمرکز خود را در شهرستان‌های شازند و خنداب گذاشته اند.

محترمی خاطر نشان کرد: در صورت وقوع حوادث احتمالی ناشی از تداوم بارش‌ها و وقوع سیل در استان تجهیزات و وسایل امداد رسانی مورد نیاز نیز آماده و ماشین آلات مهندسی و خودروهای تاکتیکی برای کمک به در راه ماندگان احتمالی و رفع آب گرفتگی در مناطق نیز پیش بینی شده است.

گفتنی است طی دو روز اخیر با ورود سامانه بارشی قوی به استان، حدود یکصد میلیمتر بارندگی تاکنون به ثبت رسیده است که موجب آب گرفتگی و ایجاد روان آب در برخی مناطق شده و براساس پیش بینی هواشناسی بارندگی امروز (چهارشنبه) نیز کماکان ادامه دارد.