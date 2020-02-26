به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، بر اساس دادههای جمع آوری شده از ایستگاههای سطح شهر وضعیت کیفیت هوا شهر مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد شاخص کلی ۱۱۳ در شرایط ناسالم برای گروههای حساس قرار دارد.
هم اکنون کیفیت هوا در ایستگاههای طرق، لشگر و خیام جنوبی در شرایط قابل قبول و سایر ایستگاههای سطح شهر در شرایط ناسالم برای گروههای حساس است.
بیشترین بار آلودگی از ایستگاه واقع در بولوار چمن با عدد شاخص ۱۵۰ در شرایط ناسالم برای گروههای حساس به ثبت رسیده است.
توصیه میشود افراد حساس فعالیتهای طولانی یا سنگین خود را کاهش دهند و از شهروندان عزیز تقاضا میشود از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده نمایند.
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