افزایش آمار مبتلایان به ویروس کرونا در کویت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، مسئولان کویتی از افزایش آمار مبتلایان به ویروس کرونا به ۱۱ نفر خبر دادند.

بر اساس این گزارش، مسئولان کویتی اعلام کردند مبتلایان به ویروس کرونا در این کشور در یکی از بیمارستان های وابسته به وزارت بهداشت تحت نظر قرار گرفته اند.

روز گذشته مسئولان وزارت بهداشت کویت اعلام کرده بودند که شمار مبتلایان به ویروس کرونا در این کشور به ۸ نفر افزایش یافته است.

این در حالی است که دولت کویت پیشتر با صدور بیانیه‌ای اعلام کرده بود: شرایط ویژه کنونی، اتخاذ تدابیر ویژه‌ای را برای محافظت از سلامتی شهروندان کویتی می‌طلبد.

دولت کویت تأکید کرده بود: هیأت وزیران تصمیم گرفته تا تمامی فعالیت‌های ملی و مردمی را برای روز ملی کویت تا اطلاع ثانوی تعلیق کند.