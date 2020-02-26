رشد ۱۴۳ درصدی تأمین مالی از طریق بازار سرمایه

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارشی وضعیت بازار بورس اوراق بهادار تهران و تأمین مالی از طریق بازار سرمایه طی ۱۰ ماهه نخست امسال و سال ۱۳۹۷ را بررسی کرده و نوشته است، در حالی که تأمین مالی سرمایه‌ای در ۱۰ ماهه نخست سال ۱۳۹۷ برابر با ۲۳.۱ هزار میلیارد تومان بوده، این رقم برای ۱۰ ماهه نخست امسال به ۶۹.۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.

همچنین تأمین مالی در بازار بدهی در مدت زمان مورد گزارش از ۳۶.۵ هزار میلیارد تومان به ۷۵.۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. آمارهای اعلام شده حکایت از آن دارند که در مجموع ۱۰ ماهه سال ۱۳۹۷ برای تأمین مالی سرمایه‌ای معادل ۵۹.۶ هزار میلیارد تومان و برای تأمین مالی بازار بدهی ۱۴۴.۷ هزار میلیارد تومان بوده است که مجموعاً حدود ۲۰۵ هزار میلیارد تومان است و نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۴۳ درصد رشد نشان می‌دهد.

معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران اعلام کرده است که سهم عرضه اولیه در تأمین مالی بازار سرمایه تنها ۱.۹۵ درصد بوده که بسیار ناچیز است.

همچنین سهم افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی عام از تأمین مالی بازار سرمایه (رشد ۶۳ درصدی نسبت به ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۷) داشته و به ۱۹.۲ درصد رسیده است. این گزارش می‌افزاید تنها ۲.۵ هزار میلیارد تومان از ۷۵ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر شده طی ۱۰ ماهه نخست ۱۳۹۸، اوراق شرکتی بوده است.

رشد ۴۲ درصدی ارزش معاملات بورس تهران

براساس این گزارش ارزش معاملات در یک ماهه منتهی به ۲۱ بهمن‌ماه از ۴۸.۹ هزار میلیارد تومان به ۶۹.۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که رشدی ۴۲ درصدی را نشان می‌دهد. براین اساس همچنین حجم معاملات در بازار بورس تهران از ۹۶.۵ میلیارد سهم به ۱۳۲.۵ میلیارد سهم رسیده که این شاخص نیز ۳۷.۳ درصد افزایش را به ثبت رسانده است.

طی مدت مورد گزارش تعداد معاملات نیز ۲۷.۳ درصد رشد یافته است و از ۱۰.۴ میلیون معامله به ۱۳.۲ میلیون معامله افزایش یافته است. این آمارها نشان می‌دهند که میانگین روزانه ارزش معاملات در ماه در بازه زمانی یک ماهه منتهی به ۲۱ بهمن‌ماه، از ۲.۴ هزار میلیارد تومان به ۳.۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. این شاخص نیز ۴۵.۸ درصد رشد یافته است.