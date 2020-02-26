به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ضرغام جعفری صبح سه‌شنبه در نشست پدافند غیرعامل بسیج ادارات استان بوشهر اظهار داشت: خدمت و تلاش در راه رفع مشکلات مردم در همه عرصه‌ها باید به صورت شبانه روزی و جهادی صورت گیرد.

وی تاکید کرد: اگر نتوانیم به خوبی به جامعه رسیدگی کنیم نارضایتی مردم می‌تواند ضربات جبران ناپذیری به انقلاب و نظام وارد کند.

جعفری بیان داشت: پدافند غیرعامل صیانت از مردم، تداوم کارکردهای حیاتی، حفظ زیرساخت‌های اصلی کشور، صیانت از استقلال ملی بوده و نقش بسیج بسان سلول‌های سفید خون در تمام پیکر نظام اسلامی در تمام عرصه‌های پدافند غیرعامل اعم از اطلاع رسانی، امداد و نجات و آموزش بسیار مهم و حیاتی است.

وی ادامه داد: ارائه خوب و به موقع راهبردهای پدافند غیرعامل برای کارکنان دستگاه‌های اجرایی و تبیین نقش و جایگاه پدافندها در بسترسازی و پیشگیری از وقوع حوادث ضروری است.

وی بر ضرورت همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی در تدوین و پیاده سازی طرح جامع پدافند تاکید کرد و اظهار داشت: باید توجه جامعه به حوزه پدافند غیرعامل معطوف شود و با ارائه آموزش‌های لازم، تاب آوری ها را تقویت کنیم.

مسئول بسیج ادارات سپاه استان بوشهر افزود: دشمن درصدد ایجاد شکاف میان ملت و مسئولین کشور است تا ملت ایران را تضعیف و وادار به تسلیم کند.

وی در پایان گفت: مردم و مسئولین کشور با همدلی و هماهنگی یکدیگر و انجام اقدامات مقابله‌ای مناسب، دشمن را در تمامی عرصه‌ها ناکام گذاشته‌اند.