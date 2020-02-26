تصمیمات وزارت بهداشت فلسطین برای ممانعت از انتقال کرونا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد که گردشگران ۵ کشور آسیایی حق ورود به فلسطین را ندارند.

این وزارتخانه اعلام کرد: گردشگران از چین، تایلند، کره جنوبی، سنگاپور، هنگ کنگ و هم چنین منطقه ماکو حق ورود به فلسطین را ندارند چرا که در این مناطق ویروس کرونا گسترش پیدا کرده است.

وزارت بهداشت فلسطین هم چنین اعلام کرد کسانی که به این مناطق بروند بعد از بازگشت به فلسطین ۱۴ روز قرنطینه می شوند.

پیش از این «محمد اشتیه» نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطین اعلام کرده بود موردی از ابتلا به کرونا در فلسطین ثبت نشده است.