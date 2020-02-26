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۷ اسفند ۱۳۹۸، ۹:۵۲

تصمیمات وزارت بهداشت فلسطین برای ممانعت از انتقال کرونا

تصمیمات وزارت بهداشت فلسطین برای ممانعت از انتقال کرونا

وزارت بهداشت فلسطین تصمیمات جدیدی برای ممانعت از انتقال ویروس کرونا به فلسطین اتخاذ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد که گردشگران ۵ کشور آسیایی حق ورود به فلسطین را ندارند.

این وزارتخانه اعلام کرد: گردشگران از چین، تایلند، کره جنوبی، سنگاپور، هنگ کنگ و هم چنین منطقه ماکو حق ورود به فلسطین را ندارند چرا که در این مناطق ویروس کرونا گسترش پیدا کرده است.

وزارت بهداشت فلسطین هم چنین اعلام کرد کسانی که به این مناطق بروند بعد از بازگشت به فلسطین ۱۴ روز قرنطینه می شوند.

پیش از این «محمد اشتیه» نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطین اعلام کرده بود موردی از ابتلا به کرونا در فلسطین ثبت نشده است.

کد مطلب 4863556
فاطمه صالحی

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