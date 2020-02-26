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۷ اسفند ۱۳۹۸، ۱۰:۲۲

رئیس اداره منابع طبیعی مهدی‌شهر:

۲۵ هزار اصله نهال در مهدی‌شهر توزیع می‌شود

۲۵ هزار اصله نهال در مهدی‌شهر توزیع می‌شود

مهدی‌شهر - رئیس اداره منابع طبیعی مهدی‌شهر ضمن بیان اینکه هفته منابع طبیعی فرصت مناسبی برای توجه به احیای منابع طبیعی و فضای سبز است، گفت: ۲۵ هزار اصله نهال در شهرستان توزیع می‌شود.

حمیدرضا عبدوس در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه ۱۵ لغایت ۲۱ اسفندماه به نام هفته منابع طبیعی در تقویم ملی نام‌گذاری شده است، ابراز داشت: ۲۵ هزار اصله نهال طی هفته منابع طبیعی در مهدی‌شهر توزیع می‌شود.

وی بابیان اینکه تلاش شد تا از گونه‌های مقاوم و سازگار با منطقه استفاده شود، افزود: نهال‌های توزیعی بین مردم از نوع کاج تهران، کاج مشهد، زبان‌گنجشک، تبریزی، اقاقیا، عرعر، سرو خمره‌ای، ارغوان، کاج مشهد سرو شیراز، بید، توت، سنجد و زیتون شامل می‌شود.

رئیس اداره منابع طبیعی مهدی‌شهر بابیان اینکه این نهال‌ها علاوه بر عموم مردم بین شهرداری، شهرک‌های صنعتی و برخی نهادها برای ایجاد فضای سبز نیز توزیع می‌شود، ابراز داشت: هدف از این اقدام احیای منابع طبیعی و توجه به افزایش سرانه فضای سبز است.

عبدوس نهال‌کاری همگانی برای ایرانی سرسبز را شعار امسال هفته منابع طبیعی خواند و اضافه کرد: کاشت درخت به‌عنوان یک فرهنگ مناسب باید در بین جامعه نهادینه شود زیرا کاشت درخت سبب پاکیزگی هوا، تولید اکسیژن، حفظ منابع آبی و جلوگیری از فرسایش خاک خواهد شد.

کد مطلب 4863560

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