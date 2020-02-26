حمیدرضا عبدوس در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه ۱۵ لغایت ۲۱ اسفندماه به نام هفته منابع طبیعی در تقویم ملی نامگذاری شده است، ابراز داشت: ۲۵ هزار اصله نهال طی هفته منابع طبیعی در مهدیشهر توزیع میشود.
وی بابیان اینکه تلاش شد تا از گونههای مقاوم و سازگار با منطقه استفاده شود، افزود: نهالهای توزیعی بین مردم از نوع کاج تهران، کاج مشهد، زبانگنجشک، تبریزی، اقاقیا، عرعر، سرو خمرهای، ارغوان، کاج مشهد سرو شیراز، بید، توت، سنجد و زیتون شامل میشود.
رئیس اداره منابع طبیعی مهدیشهر بابیان اینکه این نهالها علاوه بر عموم مردم بین شهرداری، شهرکهای صنعتی و برخی نهادها برای ایجاد فضای سبز نیز توزیع میشود، ابراز داشت: هدف از این اقدام احیای منابع طبیعی و توجه به افزایش سرانه فضای سبز است.
عبدوس نهالکاری همگانی برای ایرانی سرسبز را شعار امسال هفته منابع طبیعی خواند و اضافه کرد: کاشت درخت بهعنوان یک فرهنگ مناسب باید در بین جامعه نهادینه شود زیرا کاشت درخت سبب پاکیزگی هوا، تولید اکسیژن، حفظ منابع آبی و جلوگیری از فرسایش خاک خواهد شد.
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