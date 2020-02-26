پلمب ۳ واحد قلیانسرا در دهلران

غلامرضا منصوری در گفتگو با مهر اظهار داشت: با توجه به تاکید رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام و دستور دادستان در خصوص پیشگیری از کرونا ویروس، با حضور نمایندگان شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهلران، اداره اماکن، اتاق اصناف و نماینده حقوقی؛ از ۳ سفره خانه سنتی بازرسی بهداشتی به عمل آمد که در این بازرسی، تعداد ۶۷ عدد قلیان جمع آوری و هر ۳ واحد پلمب شد.

منصوری اضافه کرد: در طول هفته جاری تمامی مراکز درمانی، مدارس، ادارات، حوزه‌های علمیه، آرایشگاه، ترمینال مسافربری، اماکن عمومی و… با نظارت کارشناسان بهداشت محیط گندزدایی شد.

وی بیان داشت: انتظار است شهروندان برای پیشگیری از ابتلاء به بیماری کرونا ویروس، رعایت نکات بهداشت فردی را مورد توجه جدی قرار دهند.