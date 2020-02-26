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۷ اسفند ۱۳۹۸، ۱۰:۳۸

علیخانی به مهر خبر داد؛

افزایش ۲۵ درصدی کرایه‌های حمل و نقل عمومی

افزایش ۲۵ درصدی کرایه‌های حمل و نقل عمومی

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران گفت: لایحه افزایش نرخ کرایه‌های حمل و نقل عمومی در این کمیسیون، بررسی و پیشنهاد افزایش ۲۵ درصدی به تصویب رسید.

محمد علیخانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به تصویب لایحه افزایش نرخ کرایه‌های حمل و نقل عمومی در کمیسیون عمران و حمل و نقل اظهار داشت: نرخ مصوب در کمیسیون نهایی نیست، باید در صحن شورا به تصویب برسد، پس از تائید این مصوبه در هیئت تطبیق فرمانداری و ابلاغ آن از سوی شهرداری، نرخ‌های نهایی مشخص می‌شود اما پس از بررسی‌های کارشناسانه در کمیسیون حمل و نقل با افزایش ۲۵ درصدی موافقت شد. پیشنهاد شهرداری، افزایش بر اساس میزان تورم رسمی اعلام شده بود که ما برای آن سقف تعیین کردیم و «افزایش تا ۲۵ درصد» را به تصویب رساندیم.

وی ادامه داد: با توجه به افزایش نرخ بنزین، رقم تصویبی در کمیسیون عادلانه است، جداول نرخ‌ها مشخص شده که در صحن شورا جزئیات آن اعلام می‌شود.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در خصوص افزایش نرخ بلیت مترو افزود: وسایل حمل و نقل عمومی همانند مترو، اتوبوس و تاکسی، سقف افزایش مشابهی خواهند داشت. همچنین نرخ بلیت متروی هشتگرد مشخص شده است.

علیخانی با اشاره به کارت بلیت‌های مترو که برای اقشار خاص صادر می‌شد، گفت: تمام این کارت‌ها به صورت یکپارچه هستند و سقفی برای صدور این کارت‌ها مشخص کرده‌ایم بنابراین خبرنگاران، بازنشستگان، سالمندان، دانشجویان، دانش‌آموزان، سربازان وظیفه و … کارت‌های اعتباری‌شان به صورت یکپارچه خواهد بود.

وی با بیان اینکه در گذشته کارت‌های اعتباری به گونه‌ای بود که در صورت پایان اعتبار، قابل شارژ نبود و باید برای صدور کارت جدید هزینه‌ای پرداخت می‌شد، تأکید کرد: پیش‌بینی شده که همان کارت‌ها قابلیت شارژ شدن داشته باشند و با وجود آنکه اعلام شد از لحاظ فنی امکان‌پذیر نیست، کمیسیون اعلام کرد از طریق نرم‌افزارها، امکان شارژ مجدد کارت‌ها وجود دارد و لزومی به صدور کارت و تحمیل هزینه دوباره به شهروندان نیست؛ اصلاحات خوبی در این زمینه انجام شده که جزئیات آن به زودی در صحن مطرح خواهد شد.

کد مطلب 4863582
نورا حسینی

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