به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ تقی کبیری صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی سمنان با اشاره به ورود سامانه بارشی به استان اظهار داشت: در بیشتر محورهای استان سمنان باران می‌بارد و جاده‌ها لغزنده است.

وی با تأکید بر لزوم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی خاطرنشان کرد: رانندگان در این شرایط باید بااحتیاط برانند تا از بروز حادثه در سطح جاده‌ها جلوگیری شود.

رئیس پلیس‌راه استان سمنان بابیان اینکه تمام محورهای استان باز است و محدودیتی در تردد خودروها نداریم، یادآور شد: تا این لحظه تصادفی در سطح جاده‌های استان گزارش نشده است.

کبیری با اشاره به اینکه در محور شهمیرزاد به فولاد محله شاهد بارش خفیف برف هستیم، بیان کرد: رانندگان برای تردد از محورهای کوهستانی زنجیر چرخ به همراه داشته باشند.

وی با تأکید بر اینکه سرعت مجاز و فاصله مطمئن با خودروی مقابل ازجمله مهم‌ترین نکاتی است که در این شرایط جوی باید رعایت شود، افزود: حفظ امنیت عموم مردم در طول سفر مهم‌ترین وظیفه پلیس‌راه است.