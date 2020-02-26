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۷ اسفند ۱۳۹۸، ۱۰:۱۲

رئیس پلیس‌راه استان سمنان:

جاده‌های استان سمنان لغزنده است/ رانندگان بااحتیاط برانند

جاده‌های استان سمنان لغزنده است/ رانندگان بااحتیاط برانند

سمنان – رئیس پلیس‌راه استان سمنان با اشاره به ورود سامانه بارشی به استان گفت: در بیشتر محورهای استان بارندگی وجود دارد و جاده‌ها لغزنده است لذا رانندگان باید بااحتیاط برانند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ تقی کبیری صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی سمنان با اشاره به ورود سامانه بارشی به استان اظهار داشت: در بیشتر محورهای استان سمنان باران می‌بارد و جاده‌ها لغزنده است.

وی با تأکید بر لزوم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی خاطرنشان کرد: رانندگان در این شرایط باید بااحتیاط برانند تا از بروز حادثه در سطح جاده‌ها جلوگیری شود.

رئیس پلیس‌راه استان سمنان بابیان اینکه تمام محورهای استان باز است و محدودیتی در تردد خودروها نداریم، یادآور شد: تا این لحظه تصادفی در سطح جاده‌های استان گزارش نشده است.

کبیری با اشاره به اینکه در محور شهمیرزاد به فولاد محله شاهد بارش خفیف برف هستیم، بیان کرد: رانندگان برای تردد از محورهای کوهستانی زنجیر چرخ به همراه داشته باشند.

وی با تأکید بر اینکه سرعت مجاز و فاصله مطمئن با خودروی مقابل ازجمله مهم‌ترین نکاتی است که در این شرایط جوی باید رعایت شود، افزود: حفظ امنیت عموم مردم در طول سفر مهم‌ترین وظیفه پلیس‌راه است.

کد مطلب 4863590

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