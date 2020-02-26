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۷ اسفند ۱۳۹۸، ۱۰:۱۶

فرمانده انتظامی استان قزوین:

لاین شمالی آزاد راه قزوین - زنجان مسدود شد/وقوع تصادف زنجیره‌ای

لاین شمالی آزاد راه قزوین - زنجان مسدود شد/وقوع تصادف زنجیره‌ای

قزوین- فرمانده انتظامی استان قزوین از وقوع تصادف زنجیره‌ای در لاین شمالی آزاد راه قزوین - زنجان و بسته شدن این آزاد راه هم اکنون خبر داد.

سردار مهدی حاجیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ساعت ۹ امروز با توجه به بارش برف و لغزنده بودن محورها و وقوع تصادف زنجیره‌ای در آزاد راه قزوین- زنجان مقابل شرکت پرشین فولاد و ایجاد ترافیک بالا ناشی از آن، لاین شمالی این آزاد راه برای امداد رسانی بهتر به حادثه دیدگان، روان سازی و جلوگیری از ترافیک بیشتر با توجه به برودت هوا و بارش برف از عوارضی قزوین- زنجان مسدود شد.

وی از هموطنان خواست برای خدمت رسانی بهتر پلیس و دستگاه‌های امدادی با پلیس همکاری و از تردد در این آزاد راه تا پایان امداد رسانی خودداری و از جاده قدیم تردد کنند.

فرمانده انتظامی استان قزوین گفت: اطلاع تکمیلی از تعداد خودروهای و مصدومان حادثه دیده به محض دریافت خبر اطلاع رسانی خواهد شد.

کد مطلب 4863602

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