سردار مهدی حاجیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ساعت ۹ امروز با توجه به بارش برف و لغزنده بودن محورها و وقوع تصادف زنجیره‌ای در آزاد راه قزوین- زنجان مقابل شرکت پرشین فولاد و ایجاد ترافیک بالا ناشی از آن، لاین شمالی این آزاد راه برای امداد رسانی بهتر به حادثه دیدگان، روان سازی و جلوگیری از ترافیک بیشتر با توجه به برودت هوا و بارش برف از عوارضی قزوین- زنجان مسدود شد.

وی از هموطنان خواست برای خدمت رسانی بهتر پلیس و دستگاه‌های امدادی با پلیس همکاری و از تردد در این آزاد راه تا پایان امداد رسانی خودداری و از جاده قدیم تردد کنند.

فرمانده انتظامی استان قزوین گفت: اطلاع تکمیلی از تعداد خودروهای و مصدومان حادثه دیده به محض دریافت خبر اطلاع رسانی خواهد شد.