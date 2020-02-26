«آخرین پرنده، آخرین سنگ» سیدمهدی شجاعی بازنشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «آخرین پرنده، آخرین سنگ» به نویسندگی سید مهدی شجاعی از کتابهای انتشارات پرورش فکری کودکان و نوجوانان به چاپ ششم رسید.
در خلاصه داستان این کتاب آمده است: «ابرهه، پادشاه یمن، از اینکه کعبه مرکز توجه مردم خداپرست قرار گرفته است، احساس حسادت میکند. بازرگانان بزرگ، حجاز را به خاطر وجود کعبه مرکز تجاری خود ساخته و به یمن بیتوجه ماندهاند. همین امر، ابرهه را عذاب میدهد و او را به ساختن معبدی بزرگ و مجلل در «صنعا» وا میدارد، اما سرانجام آتش خشم او به نزدیکی کعبه میرسد و… و.»
کتاب، روایت واقعه حمله این فرمانده یمنی به مکه برای تخریب کعبه است و شرح سنگباران شدن او و سپاهش از سوی پرندگان که بیان آن در قرآن و در سوره فیل آمده است.
زندهیاد علی اصغرزاده، طراحی و سازندگی لوحهای کتاب «آخرین پرنده، آخرین سنگ» را برعهده داشته است.
این کتاب که مناسب کودکان بالای ۱۱ سال است در چاپ ششم با شمارگان ۲ هزار و ۵۰۰ نسخه به قیمت ۱۰ هزار تومان به چاپ رسیده است. پیشتر نیز ۴۵ هزار و ۴۵ نسخه از این کتاب از سوی کانون منتشر شده است.
کتاب «آخرین پرنده، آخرین سنگ» که اولین بار در سال ۱۳۷۸ منتشر شده است، اکنون در فروشگاههای کانون پرورش فکری سراسر کشور و مجموعه شهر کتاب در دسترس علاقهمندان قرار گرفته است.
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