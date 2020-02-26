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۷ اسفند ۱۳۹۸، ۱۰:۱۹

امام جمعه زاهدان:

برطرف نکردن مشکلات سیستان و بلوچستان سبب تاثیر در کل کشور می شود

برطرف نکردن مشکلات سیستان و بلوچستان سبب تاثیر در کل کشور می شود

زاهدان- نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان گفت:رسیدگی نکردن به مشکلات و مسائل این استان موجب می‌شود این مشکلات به عمق کشور گسترش یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر امام جمعه زاهدان، آیت الله مصطفی محامی در دیدار فرمانده قرارگاه منطقه‌ای قدس جنوب شرق نیروی زمینی سپاه پاسداران اظهار داشت: خدمت در مجموعه‌ای که وظیفه پاسداری از انقلاب اسلامی را برعهده دارد کار بسیار سختی است، اما اگر این مأموریت در منطقه حساس و در زمان حساسی باشد طبیعتاً ارزش آن و حساسیت آن بیشتر از سایر نقاط خواهد بود.

وی بیان کرد: در مرحله اجرای گام دوم انقلاب شده‌ایم و در در شرایط زمانی و مکانی حساسی قرار داریم و دشمن نیز در تلاش است به هر نحو ممکن به کشورمان ضربه بزند.

امام جمعه زاهدان ادامه داد: سیستان و بلوچستان از نظر مکانی با توجه به آنکه در جنوب شرق کشور قرار گرفته و دارای مرزهای آبی و خاکیست از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

وی افزود: در این منطقه تنوع اقوام و مذهب را داریم که خود این موضوع به نوعی ظرفیتی است که باید به خوبی مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان گفت: دشمن تلاش می‌کند تا با هر بهانه‌ای به کشور ضربه بزند؛ با توجه به موقعیت این استان، عمق تأثیرگذاری جریانات این خطه پهناور تا عمق کشور قابل گسترش است و نکته قابل توجه آنکه برخی از مسائل بین المللی نیز با توجه به موقعیتی که این منطقه دارد، در سطح استان و گاهاً به واسطه این خطه در عمق کشور قابل تأثیرگذاری است.

وی تصریح کرد: سیستان و بلوچستان مردمی خوب و وفادار دارد و علیرغم خدمات صورت گرفته و تلاش مسؤولان در ۴۱ سال گذشته، هنوز شاهد محرومیت این منطقه هستیم و تا رسیدن به جایگاه شایسته و بایسته نظام اسلامی فاصله داریم.

آیت الله محامی با اشاره به نامه خود به رهبر معظم انقلاب اظهار داشت: مشکل اصلی این استان فقر فرهنگی و فقر اقتصادی است، اگر می‌خواهیم مشکلات منطقه حل شود باید برای حل این دو موضوع تلاش کنیم و این درحالیست که همه مشکلات این خطه از جمله امنیت در قالب این دو موضوع حل خواهد شد.

وی تاکید کرد: هر فعالیتی که در سیستان و بلوچستان می‌خواهد انجام شود باید پیوست فرهنگی و اقتصادی داشته باشد و فعالیت‌هایمان را با محبت و اقتدار انجام دهیم تا به نتیجه دلخواه برسیم.

کد مطلب 4863607

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