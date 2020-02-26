۱۴۴ سازه آبخیزداری در نردین میامی اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد عبدالشاه صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی منابع طبیعی سمنان، با اشاره به‌احتمال بروز سیل در نزدیکی فصل بهار و با توجه به موج جدید بارش‌ها، بیان کرد: ۱۴۴ سازه سنگ و ملاتی و خاکی در حوزه نردین شهرستان میامی اجراشده‌اند.

وی حجم این سازه‌ها را دو میلیون و ۲۰۰ هزار مترمکعب دانست و تصریح کرد: این سازه‌ها در کنار افزایش زمان مقابله با سیلاب‌ها و روان آب‌ها می‌تواند نفوذپذیری آب را نیز افزایش دهد.

معاون آبخیزداری منابع طبیعی استان سمنان گفت: با توجه به افزایش زمان تمرکز و افزایش نفوذپذیری با کاهش روان آب‌ها و درنتیجه کاهش سیل با دوره بازگشت ۲۵ تا ۵۰ ساله در پایین‌دست یعنی استان گلستان روبرو خواهیم شد.

عبدالشاه بابیان اینکه سیلاب در استان سمنان هرساله خسارات قابل‌توجهی را به تأسیسات و اراضی واقع در دشت‌ها وارد می‌کند، تأکید کرد: کنترل سیلاب در مرحله‌ای اول نیازمند مطالعات دقیق هیدرولوژیکی و سپس ایجاد سازه‌های آبخیزداری و… است.