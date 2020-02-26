۳ واحد صنفی تجهیزات پزشکی به علت احتکار و گرانفروشی تعطیل شد

هوشنگ محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با دریافت گزارش‌های مکرر مردمی در خصوص احتکار، گرانفروشی و عدم عرضه ماسک، اقلام بهداشتی و ژل های ضدعفونی توسط برخی داروخانه‌ها، فروشگاه‌های تجهیزات پزشکی و واحدهای صنفی ذی ربط پس از انتشار خبر ویروس کرونا، تیم‌های گشت مشترک تعزیرات حکومتی استان قزوین با دستگاه‌های ناظر بطور مستمر برگزار و در حال رصد و بازرسی بازار هستند.

وی گفت: در راستای طرح ویژه ملزومات بهداشتی این اداره کل، گشت مشترک ویژه ای با حضور معاون دادستان، معاون فرماندار، معاون بازرسی و نظارت سازمان صمت، رئیس پلیس اماکن و معاونت غذا و دارو جهت تشدید برخورد با احتکار کنندگان و گرانفروشان کالاهای مزبور برگزار شد و ضمن تذکر به برخی داروخانه‌ها و اصنافی که احتمال تخلف را داشتند برای یک داروخانه پرونده تخلف تشکیل شد.

محمدی ادامه داد: یک انبار احتکار ماسک و اقلام ضدعفونی کننده و ۲و احد صنفی متخلف تجهیزات پزشکی تعطیل و از ادامه فعالیت تا تعیین تکلیف پرونده‌ها جلوگیری شده است.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قزوین تاکید کرد: اولویت ما این است که پرونده متخلفان طرح فوق ذکر با قید فوریت رسیدگی و منجر به صدور و اجرا حکم شود و محتکران و گرانفروشان اقلام بهداشتی و درمانی که در شرایط حاضر به هموطنان ظلم می‌کنند به عنوان اخلالگران در نظام سلامت کشور به اشد مجازات برسند.