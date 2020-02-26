علی خاکی صدیق در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: امروز در جلسهای در وزارت علوم روشهای جایگزین آموزش حضوری در شرایط بحران بررسی میشود.
معاون آموزشی وزارت علوم درباره اینکه آیا این امکان وجود دارد که تا پایان سال جاری دروس دانشگاهی به صورت غیر حضوری ارائه شود، افزود: این موضوع نیز در جلسه امروز بررسی میشود.
وی تأکید کرد: جلسه امروز درباره تعطیلی دانشگاهها نیست بلکه بررسی آموزش در شرایط بحران مطرح میشود.
به گزارش مهر، تاکنون دانشگاههای تهران، صنعتی شریف و علم و صنعت ایران اعلام کردند به منظور جلوگیری از وقفه در امور آموزشی کلاسهای نظری دانشجویان به صورت مجازی برگزار می شود.
دانشگاه تربیت مدرس نیز اعلام کرده است موضوع یادگیری الکترونیکی و یا ارائه محتوا به صورت مجازی مورد بررسی قرار گرفته و مقرر شده تا آخر وقت امروز۷ اسفندماه در این خصوص تصمیم گیری شود.
دانشگاه شهید بهشتی اعلام کرد: در صورت تداوم تعطیلی در هفتههای آینده، دانشگاه کلاسهای دروس نظری را بهصورت غیرحضوری از روز شنبه ۱۰ اسفند تا پایان سال ارائه خواهد کرد.
البته دراین میان برخی از دانشگاهها نیز هستند که نمیتوانند کلاسهای نظری را به صورت مجازی برگزار کنند، چرا که زیر ساختهای آن در دانشگاه فراهم نیست.
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