استقرار تیم پزشکی مقابله با «کرونا» در ورزشگاه آزادی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری تحلیلی پزشکی ورزشی ایران، بر این اساس در تمام مبادی ۵ سالن مجموعه ورزشی آزادی پزشک و پرستار مستقر شده و کارکنان فدراسیون ها از نظر دمای بدن بررسی شدند.

مقرر شد این مهم هر روز انجام شده و هر گونه ورود و خروج به اردوهای تیم ملی با احتیاط بهداشتی و هماهنگی کادر پزشکی مستقر شده انجام شود.

آموزش پیشگیری از کرونا ویروس در محل فدراسیون ها با حضور پرسنل اداری مسئولان تیم های ملی و کادر آشپزخانه ارائه شد.

بر اساس این گزارش، کادر مستقر در مجموعه ۵ سالن ورزشگاه آزادی پیش از آغاز ماموریت، در دوره توجیهی شرکت کردند و نکات لازم توسط دکتر فرهاد مرادی شهپر، رئیس کمیته آموزش و دکتر مهرشاد پورسعید رئیس کمیته درمان فدراسیون پزشکی ورزشی به آنها یادآوری شد.