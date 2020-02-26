  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۷ اسفند ۱۳۹۸، ۱۰:۳۵

استقرار تیم پزشکی مقابله با «کرونا» در ورزشگاه آزادی

استقرار تیم پزشکی مقابله با «کرونا» در ورزشگاه آزادی

ستاد مقابله با کرونا ویروس در ورزش کادر ویژه‌ای را در مجموعه ۵ سالن ورزشگاه آزادی مستقر کرد تا اقدامات لازم برای پیشگیری از این بیماری در اردوهای ملی انجام شود.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری تحلیلی پزشکی ورزشی ایران، بر این اساس در تمام مبادی ۵ سالن مجموعه ورزشی آزادی پزشک و پرستار مستقر شده و کارکنان فدراسیون ها  از نظر دمای بدن بررسی شدند.

مقرر شد این مهم هر روز انجام شده و هر گونه ورود و خروج به اردوهای تیم ملی با احتیاط بهداشتی و هماهنگی کادر پزشکی مستقر شده انجام شود.

آموزش پیشگیری از کرونا ویروس در محل فدراسیون ها  با حضور پرسنل اداری مسئولان تیم های ملی و کادر آشپزخانه ارائه شد.

بر اساس این گزارش، کادر مستقر در مجموعه ۵ سالن ورزشگاه آزادی پیش از آغاز ماموریت، در دوره توجیهی شرکت کردند و نکات لازم توسط دکتر فرهاد مرادی شهپر، رئیس کمیته آموزش و دکتر مهرشاد پورسعید رئیس کمیته درمان فدراسیون پزشکی ورزشی به آنها یادآوری شد.

کد مطلب 4863619

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها