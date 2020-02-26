انقلاب اسلامی به سرعت در حال گسترش در سطح دنیاست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر امام جمعه زاهدان، سردار محمد کرمی در دیدار با نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان و امام جمعه زاهدان اظهار داشت: سپاه پاسداران نیروی نظامی اندیشه ورز بوده و این تفاوت ما با سایر نیروهای نظامی است که توانستیم در دوران دفاع مقدس و بعد آن سربازی ولایت فقیه و آنچه که رضای الهی در آن باشد را انجام دهیم.

وی با اشاره به سه راهبرد در دستور کار خود در سیستان و بلوچستان، افزود: در این منطقه به دنبال امنیت پایدار هستیم و بر این اساس باید در حوزه‌های مختلف تلاش کنیم.

فرمانده قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه جنوب شرق کشور اظهار داشت: همبستگی و اتحاد می‌تواند کار را برای رسیدن به هدف پیش ببرد، اگر همه یک هدف و یک صدا بودیم خدا نیز ما را برای رسیدن به اهداف کمک می‌کند.

وی با بیان اینکه باید در مقابل دشمن هوشیار بود، گفت: دشمنان این مرز و بوم همیشه طرح‌های خود را با دقت برنامه‌ریزی و اجرا می‌کنند اگر هوشیار نباشیم دچار آسیب می‌شویم.

سردار کرمی تصریح کرد: وضعیت منطقه وضعیت خوبی است، گروهک‌هایی هستند که توسط برخی از دشمنان تجهیز و آموزش می‌بینند ما محکم ایستاده‌ایم و اجازه نمی‌دهیم دشمنان و بدخواهان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بتوانند حرکتی انجام دهند.