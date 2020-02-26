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۷ اسفند ۱۳۹۸، ۱۰:۴۲

رئیس پلیس راه ایلام:

محور حمیل- ایلام به علت ریزش تونل مسدود شد

محور حمیل- ایلام به علت ریزش تونل مسدود شد

ایلام-رئیس پلیس راه استان ایلام از مسدود شدن محور حمیل-ایلام علت ریزش تونل خبر داد.

سرهنگ رضا همتی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به ریزش‌های نزولات جوی در ۴۸ ساعت گذشته، محور حمیل- ایلام محدوده کیلومتر ۲۵ به‌دلیل ریزش تونل تا اطلاع بعدی مسدود شد.

وی افزود: با توجه به شدت بارش‌های ۴۸ ساعت گذشته و سست شدن زمین، احتمال ریزش کوه در مسیرهای کوهستانی استان ایلام وجود دارد که می‌طلبد رانندگان برای تردد، ضمن رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی از عجله و شتاب پرهیز کنند.

سرهنگ همتی زاده خاطرنشان کرد: پلیس راه استان با استفاده از گشت‌های ثابت و سیار و همچنین استفاده از دوربین‌های کنترل سرعت هوشمند، سطح محورهای مواصلاتی استان را زیر نظر دارد و در صورت تخلف، با رانندگان خاطی برخورد خواهد کرد.

کد مطلب 4863649

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