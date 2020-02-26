علی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این تعداد واحد گلخانه‌ای در مساحت بیش از ۶۵ هکتار انواع محصولات گلخانه‌ای را تولید می‌کنند.

وی افزود: ۹۲ واحد گلخانه سبزی و صیفی و توت فرنگی در استان فعال است که سطح زیر کشت این تعداد گلخانه‌ها ۴۸ هکتار است.

اکبری تصریح کرد: در حال حاضر سالانه ۹ هزار و ۴۳۹ تن انواع محصولات گلخانه سبزی و صیفی و توت فرنگی در این واحدها تولید می‌شود.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین به تولید گل و گیاهان زینتی در استان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۲۰ واحد گلخانه گل و گیاهان زینتی در استان فعالیت دارد که ۷ و نیم هکتار از اراضی کشاورزی استان را به خود اختصاص داده است.

به گفته اکبری؛ در این واحدها؛ دو میلیون و ۷۶۱ هزار اصله درختچه، ۷۲۹ هزار شاخه بریده گلدانی و دو میلیون و ۵۵۰ هز ار شاخه بریده تولید می‌شود.

وی اظهار داشت: همچنین ۱۲ واحد گلخانه تولید نشا سبزی و صیفی در سطح ۷.۷ هکتار؛ نشا سبزی و صیفی و پایه رویشی را تولید می‌کنند.

اکبری اضافه کرد: سالیانه ۳۹۶ میلیون نشا در این واحدهای گلخانه تولید نشا سبزی و صیفی تولید می‌شود.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین؛ تعداد واحدهای گلخانه تولید پایه‌های رویشی استان را ۵ واحد ذکر کرد و گفت: این تعداد واحدهای تولیدی در سطح ۲.۵ هکتار پایه‌های رویشی تولید می‌کنند.

اکبری یادآورشد: سالیانه ۷۱۹ هزار پایه‌های رویشی در این واحدهای گلخانه‌ای تولید می‌شود.