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۷ اسفند ۱۳۹۸، ۱۱:۱۳

مدیر منطقه ۴ عملیات آتش‌نشانی مشهد خبر داد:

مهار آتش‌سوزی انبار آذوقه یک هتل‌آپارتمان در مشهد

مهار آتش‌سوزی انبار آذوقه یک هتل‌آپارتمان در مشهد

مشهد - مدیر منطقه ۴ عملیات آتش‌نشانی مشهد گفت: آتش سوزی صبح امروز مشهد در هتل‌آپارتمانی واقع در میدان بیت‌المقدس مهار شد و آسیبی به مسافران وارد نشد.

علیرضا معلم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص حادثه آتش سوزی در یکی از هتل‌ها در اطراف حرم، گفت: بعد از تماس مردمی با سامانه ۱۲۵، گروه اطفا حریق و نجات و امداد ایستگاه‌های ۴۴، ۴، ۲، ۳۲،۲۴ به همراه ۲ دستگاه خودرو نردبان و یک دستگاه خودرو توربوفن به محل حادثه در میدان بیت المقدس اعزام شد.

وی با بیان اینکه با بررسی‌ها مشخص شد که آتش سوزی در پشت بام و انبار نگهداری آذوقه این هتل‌آپارتمان رخ داده است، گفت: خوشبختانه با حضور به موقع آتش‌نشانان آتش سوزی مهار شد.

مدیر منطقه ۴ عملیات آتش‌نشانی مشهد گفت: خوشبختانه در این حادثه به مسافران هتل‌آپارتمان آسیبی وارد نشد.

کد مطلب 4863690

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