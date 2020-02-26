علیرضا معلم در گفتوگو با خبرنگار مهر در خصوص حادثه آتش سوزی در یکی از هتلها در اطراف حرم، گفت: بعد از تماس مردمی با سامانه ۱۲۵، گروه اطفا حریق و نجات و امداد ایستگاههای ۴۴، ۴، ۲، ۳۲،۲۴ به همراه ۲ دستگاه خودرو نردبان و یک دستگاه خودرو توربوفن به محل حادثه در میدان بیت المقدس اعزام شد.
وی با بیان اینکه با بررسیها مشخص شد که آتش سوزی در پشت بام و انبار نگهداری آذوقه این هتلآپارتمان رخ داده است، گفت: خوشبختانه با حضور به موقع آتشنشانان آتش سوزی مهار شد.
مدیر منطقه ۴ عملیات آتشنشانی مشهد گفت: خوشبختانه در این حادثه به مسافران هتلآپارتمان آسیبی وارد نشد.
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