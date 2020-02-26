بهار طبیعت گردی آذربایجان شرقی در ۲۰۰ مسیر گردشگری

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی آبدار صبح امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه بیش از ۲۰۰ مسیر طبیعت‌گردی در ۵ محور گردشگری استان تعریف‌شده است، اظهار داشت: همه مسیرها به نزدیک‌ترین روستای هدف گردشگری ختم می‌شوند که بخش عمده‌ای از آژانس‌های مسافرتی استان طی یک سال اخیر با برگزاری تورهای طبیعت‌گردی به معرفی جامع این مناطق پرداخته‌اند.

آبدار در ادامه با اشاره به اپلیکیشن‌های " مستر تریپ، هیچ هاب، هاریتا"، از دسترسی آسان گردشگران به مسیرهای طبیعت‌گردی آذربایجان شرقی خبر داد و گفت: اپلیکیشن‌های یادشده، نوآوری استارت آپی آذربایجان شرقی است که از سال گذشته در اختیار گردشگران قرارگرفته و بازخورد بسیار خوبی در بین گردشگران داشته است.

او ادامه داد: محورهای گردشگری استان در پنج محور تعریف‌شده که محور اول مربوط به تبریز- مرند – جلفا، محور دوم تبریز- اهر- کلیبر و خداآفرین، محور سوم اسکو- آذرشهر- مراغه- بناب و ملکان، محور چهارم تبریز- بستان‌آباد – میانه و محور پنجم نیز تبریز- بستان‌آباد - سراب است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان شرقی بابیان اینکه ۵۲ روستای هدف گردشگری در پنج محور مذکور قرار دارند، گفت: بخش عمده‌ای از روستاهای هدف در محور دوم گردشگری استان قرار دارند که به‌موجب بهره‌مندی از ظرفیت بزرگ جنگل‌های ارسباران سالانه پذیرای حجم بالایی از گردشگران داخلی و خارجی هستند.

آبدار در خاتمه با تأکید بر اینکه سیاست اداره کل در توسعه طبیعت‌گردی مبتنی بر اهداف توسعه پایدار تدوین‌شده است، گفت: باید توجه داشت که در صورت عدم دقت به اصول حفاظت از میراث طبیعی، شاهد از بین رفتن این ظرفیت غنی خواهیم بود، لذا یکی از مهم‌ترین اولویت‌های این اداره کل نظارت بر نحوه برخورد و بهره‌مندی از مواهب طبیعی است.