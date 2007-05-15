فرهنگ و هنر در مطبوعات

به گزارش خبرنگار مهر، "تهران امروز" در صفحه تلویزیون به خبر تدوین تله فیلم "توخالی" به کارگردانی احمد عبداللهیان با موضوع اعتیاد، پیش تولید مجموعه "خط شکن" برای هفته بسیج، نگاهی به مولفه های مشترک سه مجموعه "پهلوانان نمی میرند"، "شب دهم" و "مدار صفر درجه" به کارگردانی حسن فتحی، پایان تدوین مجموعه "شکر تلخ" به کارگردانی احمد کاوری و معرفی برنامه های امروز شبکه های صدا و سیما پرداخته است.

در صفحه سینمای ایران هم گپی با عباس رافعی کارگردان فیلم "تولدی دیگر"، گفتگو با ابراهیم شیبانی کارگردان فیلم "صحنه جرم ورود ممنوع"، معرفی شماره جدید ماهنامه "فیلم"، نگاهی به فیلم "نقاب" به کارگردانی کاظم راست گفتار و "صحنه جرم ورود ممنوع" به روایت تهیه کننده را منعکس کرده است.

خبر دیر اجرا شدن "پنجره فولاد" به کارگردانی سیدجواد هاشمی، 10 برابر شدن مجازات فروشندگان غیرمجاز آثار سینمایی، کمک بلاعوض دولت برای بازسازی سینماها، به نیمه رسیدن فیلمبرداری "انعکاس" به کارگردانی رضا کریمی، رونمایی از کتاب "راهنمای فیلم" و گپ روز با صادق چراغی اخبار برجسته صفحه پایانی هستند.

روزنامه "بانی فیلم" عنوان روی جلد را به "جریمه نقدی عرضه قاچاق فیلم های سینمایی 10 برابر شد" اختصاص داده است. حرف های سینماگران درباره فعالیت های فرهنگی هنری شهرداری تهران در صفحه دوم و گپ روز با فرخ نعمتی در صفحه سوم و نقدی بر فیلم "صحنه جرم ورود ممنوع" به کارگردانی ابراهیم شیبانی در صفحه پنجم منعکس شده است.

صفحات سینمای جهان به فیلم های سطحی تابستانی، گفتگو با پل گرین گرس کارگردان سینما و حرف های ایزابلا روسلینی از خود و پدر و مادرش پرداخته است. گزارش همایش حکمت فردوسی در صفحه فرهنگ و هنر، هویت دار شدن تالارهای نمایشی تهران در صفحه تئاتر، گزارش پشت صحنه مجموعه "بزرگمرد کوچک" مسعود رسام در صفحات تلویزیون و نهایتاً آمار فروش هفتگی سینماهای آمریکا در صفحه پایانی کار را تمام می کند.

"همشهری" در صفحه تجسمی ضرورت تأسیس گالری ملی ایران را در گفتگو با حسین خسروجردی به بحث گذاشته و در ادامه برنامه نگارخانه ها را معرفی کرده است. مطلبی در باب "چرا کارگردانان خوب سراغ دنباله سازی رفته اند؟"، "اسپایدرمن 3" پراشتباه ترین فیلم سال و خبرهای کوتاه از سینمای جهان در صفحه سینما آمده است.

برگزاری شب مترجمان فرانسوی در کتابخانه ملی، آخرین روزهای فیلمبرداری "صد سال به این سال ها" به کارگردانی سامان مقدم، تجلیل از پنج شاعر در جشنواره ایران ما و خبرهای کوتاهی از فرهاد فخرالدینی، اسماعیل خلج، سیروس حسن پور، محمد رحمانیان و مانی حقیقی در صفحه ادب و هنر منعکس شده است.

روزنامه "ایران" در صفحه اول فرهنگ و هنر در مطلبی به تناسب ادبیات فولکلور و فرهنگ پرداخته و در ادامه معایب جنگ جهانی دوم از نگاه ایست وود و روی دکه مطبوعات هنری را مورد توجه قرار داده است. صفحه دوم فرهنگ و هنر نگاهی دارد به نمایشگاه سالانه اعضا انجمن تصویرگران کتاب کودک. بزرگداشت فردوسی در تهران و مشهد، تکذیب شایعه استعفا معاون فرهنگی ارشاد، تدوین کتابشناسی بوعلی سینا، برگزاری جشنواره فیلم "وارش" و فعالیت های مهدی هاشمی در تلویزیون در صفحه پایانی کار را تمام می کنند.

"جام جم" در صفحه رسانه به انعکاس حضور راهیان نور در برنامه های رادیو و تلویزیون، برگزاری دومین جشنواره فیلم کودکان برای کودکان، موفقیت گروه مستند 4 در جشنواره های داخلی و خارجی سال 85، حرف های محمدرضا سکوت از آخرین فعالیت هایش و آماده شدن تله فیلم "یه کوچه گل" به کارگردانی صادق پروین آشتیانی پرداخته است.

مطلبی در مورد ساخت مجموعه "بوکین" توسط دو کارگردان که به ترفندهای قاچاق کالا می پردازد در صفحه رادیو و تلویزیون و حرف های مریلا زارعی در برنامه "شب شیشه ای" و معرفی برنامه های امروز شبکه های سیما در صفحه بخوانید و ببینید آمده است. صفحه پایانی هم می پردازد به حرف های هنرمندان تئاتر از اقتباس نمایشی از شاهنامه فردوسی.

روزنامه "شرق" در صفحه فرهنگ گلایه های جواد طوسی از مسعود کیمیایی و چهره های خبرساز هفته را مورد توجه قرار داده و در صفحه تلویزیون گفتگویی دارد با سیدجلال الدین دری نویسنده مجموعه "پول کثیف" و نگاهی به فیلم "در جستجوی ناکجاآباد" و چند خبر کوتاه. روایت انتقال پایتخت هنری جهان از پاریس به نیویورک در صفحه تجسمی، خاطرات یک نازی سرگردان در صفحه ادبیات و نگاهی به مجموعه داستان "بازنشستگی" نوشته محمد محمدعلی در صفحه کتاب آمده است.

"اعتماد ملی" در صفحه ادب و هنر به گزارشی از همایش حکمت فردوسی و حل شدن مشکل فیلم های "سنتوری" مهرجویی و "یک شب" کریمی پرداخته است. آغاز جشنواره کن شصتم از فردا و چند کوتاه در ادامه آمده است.

روزنامه "اعتماد" در صفحه تلویزیون مطلبی دارد درباره مجموعه های طنز مهران مدیری، گفتگو با بهرام زند و خبرهای کوتاهی از مرضیه برومند، رشیدپور و ... ساخت مستند جدید حاتمی کیا در ایتالیا، ادامه رکوردشکنی "اسپایدرمن 3"، تقدیر از حافظ شناس فرانسوی و نگارش هشتمین "هری پاتر" اخبار برجسته صفحه پایانی هستند.

"حیات نو" در صفحه فرهنگ و اندیشه گفتگویی دارد با ویل اسمیت بازیگر فیلم "در جستجوی خوشبختی" و در صفحه پایانی به تکذیب استعفا معاون فرهنگی ارشاد، حضور کیارستمی در جشنواره کن و فیلم های جدید آنجلینا جولی و هیلاری سوانک پرداخته است.

روزنامه "آفرینش" در صفحه دریچه هنر خبر دیرهنگام گلایه نیکی کریمی، گزارش جلسه نقد و بررسی فیلم "هنرپیشه" بدون اکبر عبدی و اعلام هویت تالارهای نمایشی تهران از سوی شورای راهبردی تئاتر و چند خبر دیگر را آورده است.

"جوان" در صفحه تلویزیون گفته های عوامل مجموعه تلویزیونی "ما چند نفر" به کارگردانی فیاض موسوی را مورد توجه قرار داده است. آغاز جشنواره فیلم کن از فردا، برگزاری جشنواره بزرگ شعر و موسیقی ایل قشقایی، گشایش هشتمین جشنواره بین المللی صدا در مشهد، برگزاری همایش بزرگداشت حسین پناهی و کنسرت ارکستر ملی در تالار وحدت اخبار برجسته صفحه پایانی هستند.

روزنامه "صدای عدالت" در صفحه هنری به تقدیر ایرانی ها از هانری دوفوشه کور، مطلبی به انگیزه تقدیر خانه سینما از شاپور قریب به نقل از مهر، افزایش جریمه نقدی قاچاق فیلم و بررسی جشنواره کن 60 ساله پرداخته است. "کارگزاران" در صفحه هنری دو نگاه دارد به فیلم "مهمان" سعید اسدی و کیومرث پوراحمد را به عنوان چهره و شماره جدید ماهنامه "فن" را به عنوان پیشنهاد معرفی کرده است.

روزنامه "همبستگی" در صفحه ادب و هنر به بزرگداشت پروفسور دوفوشه در کتابخانه ملی ایران، گزارش نخستین همایش حکمت فردوسی، اخبار کوتاه خارجی و داخلی و نقد فیلم "سنگ، کاغذ، قیچی" سعید سهیلی به نقل از مهر پرداخته و بالاخره "ابتکار" در صفحه پایانی به رونمایی از سرامیک های پرویز تناولی در کانادا پرداخته است.