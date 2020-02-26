به گزارش خبرنگار مهر حشمتالله عسگری صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی استانداری سمنان، ضمن بیان اینکه کمبود کالاها ناشی از مازاد تقاضای مردم در بازار است، اظهار داشت: در حال حاضر سه واحد تولیدی در استان تغییر خط دادند و در سه نوبت در حال تولید مواد ضدعفونی هستند.
وی افزود: واحدهای تولیدی که در سطح استان سمنان امکان تولید مواد بهداشتی را در خط تولید خود دارند حتی اگر جزو پروانه بهداشتی آنها نباشد میتوانند بهسرعت برای تأمین مواد اولیه در کمتر از یک روز و صدور پروانه بهداشتی برای تولید کالای موردنیاز اقدام کنند.
عدم کمبود جدی برای تأمین کالاهای بهداشتی در استان سمنان
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری سمنان با تأکید بر اینکه در استان با کمبود جدی مواد بهداشتی و ضدعفونیکننده مواجه نیستیم، خاطرنشان کرد: کمبود کالاهای بهداشتی و مواد ضدعفونیکننده در بازار بهصورت طبیعی در جریان شیوع ویروس کرونا در کشور رخداده است.
عسگری بابیان اینکه اکنون میزان تقاضای مردم در این بخش نسبت بهروزهای گذشته چند برابر افزایشیافته است، اضافه کرد: رسانههای استان سمنان نباید کمبود کالا را برحسب سؤاستفاده بازاریان و عدم نظارت بر بازار قرار دهند.
وی بابیان اینکه مردم از خریداری کالاها بهصورت عمده و بیش از حداقل نیاز مصرفی خودداری کنند، گفت: دستگاههای دولتی نیز همواره در حال نظارت بر بازار هستند و عموم مردم با افزایش بیجا تقاضا و خرید عمده منجر به کمبود و افزایش قیمت کالا میشوند.
ضدعفونی و پاکسازی صندلیها، سیستمهای اداری و دربها
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری سمنان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات استانداری در راستای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در استان بیان کرد: نظافت عمومی و ضدعفونی رایانهها و دربهای ورودی و خروجی و صندلیهای سالن جلسات دستگاههای اجرایی و خدماتی بهویژه استانداری، فرمانداریها و بخشداریها در دستور کار قرار گرفت.
عسگری بابیان اینکه آموزش عمومی برای مجموعه خدماتی و کارکنان فرمانداریها بخشداریها و استانداری اجرا میشود، یادآور شد: سیستم چهرهنگاری برای کنترل ورود و خروج کارکنان اداری فعال میشود و کارمندان میتوانند در صورت لزوم مرخصی دریافت کنند.
وی همچنین با تأکید بر لزوم سرعت بخشی به رسیدگی امور اربابرجوع در سیستم اداری بیان کرد: ارسال نامهها بهصورت کاغذی ممنوع است و تا اطلاع ثانوی تمام مکاتبات اداری بهصورت الکترونیکی انجام میشود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری سمنان از تعطیلی تمام همایشها، تجمعات، فعالیتها و رویدادهای ورزشی در سطح استان خبر داد و گفت: مأموریتهای خارج از استان و غیرضروری ممنوع است و خودروهای ستادی و خودروهای عمومی روزانه ضدعفونی میشوند.
نظر شما