رایس مذاکره آمریکا با ایران درباره عراق را تایید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس،"کاندولیزا رایس" در جمع خبرنگاران که وی را برای گفتگو با مقامهای روسی در سفر به مسکو همراهی می کردند، خاطر نشان کرد:" یک زمانی آن کانال( برای گفتگو) را در اختیار داشتیم و به نظر می رسد که زمان خوبی برای فعال کردن آن فرا رسیده است."

وی افزود:" ایده گفتگو از گفتگو با کشورهای همسایه عراق در منطقه نشات می گیرد که می گویند همه ما تعهدی در آنجا داریم؛ مبنی بر اینکه آنچه که درتوان داریم برای کمک به عراقی ها انجام دهیم."

رایس با تکرار اتهامات واهی علیه ایران مبنی بر حمایت از گروههای مسلح در عراق ادعا کرد:" یکی از مهمترین چیزها کمک به عراقی هایی است که به مسائل مرزی خود، حرکت مبارزان خارجی و تسلیحات در مرزهای خود می پردازند و از نظر ما و ائتلاف ، آنها با این فناوریهای خطرناک که منشا آنها از ایران است و سربازان ما را در معرض خطر قرار می دهد، برخورد می کنند. بنابراین به نظر می رسد که اکنون زمان خوبی برای پیگیری برخی تعهدات عمومی است که همسایگان( عراق) بر عهده گرفتند."

ایران اخیرا آمادگی خود را برای انجام گفتگوهای سازنده درباره بهبود اوضاع عراق با آمریکااعلام کرده است.

در همین رابطه گزارش ها حاکی از آن است که در چند هفته آتی سفیر آمریکا در عراق و نمایندگان ایران در این باره گفتگو خواهند کرد.