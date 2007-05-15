نمایندگان پارلمان عراق از انجام مذاکره میان آمریکا و ایران استقبال کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه البیان،"همام حمودی" از نمایندگان مجلس عراق و از مسئولان مجلس اعلای اسلامی عراق اعلام کرد: دولت عراق تمایل دارد نقطه تفاهمی بین دولت آمریکا وایران به وجود آید نه نقطه نزاع.

"میسون الدملوجی" از دیگر نمایندگان پارلمان عراق براهمیت مشارکت دیگر طرف های بین المللی و منطقه ای در پرداختن به مسئله عراق تاکید کرد.

وی درعین حال طرف های بین المللی را به ایجاد راه حلی برای حل مسئله مذاکرات درباره عراق دعوت کرد.

"عبدالکریم السامرایی" از نمایندگان وابسته به جبهه التوافق نیز از انجام مذاکره میان تهران و واشنگتن استقبال کرد.

این درحالی است "برهم صالح" معاون نخست وزیرعراق نیز درواکنش به این موضوع گفت: مذاکرات مستقیم ایران و آمریکا هرگز سرنوشت عراق را تغییر نمی دهد، بلکه سرنوشت این کشور به شکلی اساسی به دست مردم آن رقم می خورد.

معاون نخست وزیرعراق خاطرنشان کرد: دولت عراق براین باوراست که ایران و آمریکا روابط متشنج خود را که بیش از دو دهه ادامه دارد، با هدف برقراری صلح درمنطقه پشت سربگذارند.



ایران اخیرا آمادگی خود را برای انجام گفتگوهای سازنده درباره بهبود اوضاع عراق با آمریکا اعلام کرده است.

گزارش ها حاکی از آن است که در چند هفته آتی سفیر آمریکا در عراق و نمایندگان ایران در این باره گفتگو خواهند کرد.