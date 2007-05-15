عمرو موسی از سیاستهای خاورمیانه ای اتحادیه اروپا انتقاد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس،"عمرو موسی" پس از دیدار با وزرای امورخارجه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در بروکسل همچنین تصریح کرد : سیاست اتحادیه اروپا در قبال تشکیل دولت وحدت ملی در فلسطین جای انتقاد دارد .

وی افزود : مقامهای اتحادیه اروپا نباید بیش از این، از دیدار با رهبران حماس خودداری کنند.

دبیرکل اتحادیه عرب در ادامه خاطر نشان کرد : دولت وحدت ملی در فلسطین با هدف دستیابی به صلح تشکیل شده که باید از سوی جامعه بین المللی ارزشمند تلقی شود.

این در حالی است که " زیاد ابو عمرو " وزیر امورخارجه دولت وحدت ملی فلسطین نیز در دیدار روز گذشته با وزرای امورخارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروکسل حضور داشته است .

از سوی دیگر " بنیتا فررو - والدنر " کمیسر سیاست خارجی اتحادیه اروپا از اعضای اتحادیه عرب خواست تا کمکهای مالی خود را در اختیار گروههای فلسطینی قرار دهند .

وی همچنین از تداوم ارائه کمکهای مالی اتحادیه اروپا به فلسطین نیز خبر داد.