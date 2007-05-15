محدودیت دانشگاه علامه طباطبایی در زمینه استاد تمام وقت / وجود دانشجویان تمامی کشورهای آسیای میانه در دانشگاه علامه

رئیس دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: نسبت استاد به دانشجو در دوره کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی 1 به 16 است و در دوره دکتری نیز 1 به 7 است. البته نسبت استاد به دانشجو در دوره های کارشناسی با نسبت ها در دوره های تحصیلات تکمیلی متفاوت است.

حجت الاسلام صدرالدین شریعتی با بیان اینکه دانشگاه علامه طباطبایی بزرگترین دانشگاه جامع علوم انسانی در خاورمیانه است، گفت: دانشکده اکو دانشگاه علامه طباطبایی در سطح خاورمیانه آموزش هایی را برای منطقه دارد.

وی از درزمینه حضور دانشجویان خارجی در این دانشگاه گفت : دانشجویانی از کلیه کشورهای آسیای میانه در کلیه دانشکده های دانشگاه علامه طباطبایی مشغول به تحصیل هستند که می توانند سفیرهای خوبی برای جمهوری اسلامی ایران باشند.