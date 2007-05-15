به گزارش خبرنگار مهر، معمولا یک نوع اختلاف نظر و تفاوت نگرش بین فرزندان و والدین در خانواده ‌ها وجود دارد که بخشی از این اختلاف نظرها به توقعات دو طرف باز می ‌گردد.

به گفته کارشناسان این توقعات باعث چالش بین دو طرف می ‌شود و این پدیده، عاملی برای ایجاد شکاف بین نسل ‌ها می شود.

متاسفانه ، سرعت و شتاب جوامع در مسیر توسعه یافتگی، باعث شده که آنچه از آن به عنوان فرهنگ و رسوم یاد می شود، به فراموشی سپرده شود و همین امر منجر به ایجاد شکاف عمیق "بین نسلی" شده است.

دور افتادن نسل امروز از عقاید و افکار نسل گذشته، پایه های خانواده های سنتی و اصیل را متزلزل کرده و این نکته ای است که جامعه شناسان و اندیشمندان علوم اجتماعی بر آن تاکید نموده و حساسیت خاصی بر روی آن دارند.

موضوع دیگر اینکه ، سیر تحول جامعه رو به پیشرفت است و نسل‌ های نو با یک نگاه آرمان گرایانه به جامعه و مسائل نگاه می ‌کنند، راه کارهای جدید را راحت می ‌پذیرند و به دنبالش هستند. در حالی که نسل‌ های قبلی در مقطعی قرار دارند که یک نگرش محافظه کارانه در رفتار آنان شکل گرفته و خود به خود یک نسل مدافع و حافظ همه چیز می ‌شود و یک نسل می‌ خواهد آن را تغییر دهد و بهتر آن را ارائه دهد و این خود باعث تفاوت دیدگاه ‌ها و نگرش می‌ شود.

پیرامون شکاف نسل ‌ها بحث‌ های نظری و عینی وجود دارد. بحث ‌های نظری همان مباحث کلی است و تا حدی واقعیت عینی ندارد و یک الگویی است که روی واقعیت عینی تحلیل می ‌کند. در بحث نظری روی بایدها و نبایدها روی مسائل ارزشی، حقانیت آن باید بحث شود که جزء بحث نظری است. ما وقتی می‌ گوییم شکاف نسل‌ ها، شکاف از چه چیزی؟ از مرجعیت ، از فرهنگ، سیاست، اقتصاد و... همه قابل طرح است.

شکاف بین نسل‌ ها با فاصله بین نسل ‌ها فرق می‌ کند. فاصله بین نسل ‌ها وجود داشته است. در گذشته مجبور بودند از یک فرهنگ اصیل و سنتی پیروی کنند و این باعث ایجاد فاصله می ‌شد ولی در حال حاضر از آن فرهنگ اصیل و سنتی فاصله گرفته وبه عقاید مشخص خود رجوع می‌ کنند بنابراین به دلیل تفاوت نسلها دو دیدگاه و دو آرمان ایجاد شده و این باعث شکاف بین آنها شده است.

به گفته جامعه شناسان شکاف بین نسل‌ها وجود دارد و این امر باید در عرصه‌ های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، مذهبی مورد بررسی قرار گیرد و پس از علت یابی راهکار ارائه شود .

اختلاف فرهنگی و فکری در خانواده ها و عدم آموزش دقیق و به موقع آموزه های دینی باعث شده است که دختران به جای خانه به بیرون پناه بیاورند. قریب به اتفاق دختران فراری، علت فرار از منزل را اختلافات فکری و فرهنگی با والدین عنوان کرده و در خانواده ، با از هم گسیختگی فرهنگی و یا شکاف فرهنگی مواجه هستند.

یک جامعه شناس در این خصوص می گوید: والدین توجه کنند که نسل جدید، خواسته ها و ایده آل های متفاوتی با پدر و مادرشان دارند. اگر والدین بخواهند فرزندان خود را مثل خودشان تربیت کنند، دو نسل از جامعه عقب خواهند بود و به همین دلیل نخواهند توانست با جامعه تعامل متناسبی داشته باشند.

علیزاده تاکید می کند: خانواده ها به خصوص والدین باید شرایط زمان و اجتماع را درک کرده و ضمن حفظ اصول و ارزش های انسانی و بنیادی تاجایی که منع شرعی و قانونی ندارد به فرزندان خود اجازه فعالیت دهند.

وی ادامه می دهد : اگر به آموزه های دینی توجه نشود و به مرور زمان آگاهی ها و آموزش های لازم به کودکان ارائه نشود، آن ها در تعامل با خانواده و جامعه دچار مشکل شده و با از هم گسیختگی فرهنگی مواجه خواهند شد.

دخترانی که در خانواده با اختلاف فرهنگی و فکری مواجه شده و دیگر آنجا را امن احساس نکنند، ناچار به بیرون از این مامن پناه می آورند که غالبا با اشرار مواجه شده و مورد قاچاق قرار می گیرند.

بهترین تکیه گاه و مامن برای فرزندان بخصوص دختران محیط خانواده و والدینشان هستند و مطمئن باشند که در هیچ جایی دلسوز تر از خانواده خود نمی یابند .

دکتر مجید ابهری آسیب شناس اجتماعی معتقد است: برای قاچاق دختران باندهایی وجود دارند که سعی می کنند خود را به محل حضور دختران مثل آرایشگاه نزدیک کرده و با آنان درد دل می کنند و هنگامی که متوجه می شوند آنان در خانواده با مشکل مواجه هستند با محبت و مهربانی، حتی پول آرایشگاه آنان را نیز حساب می کنند، پس از مدتی آنان را به خانه های خود دعوت کرده و کمک های بلاعوض می نمایند؛ و در نهایت دختران را اغفال کرده و به خارج از کشور انتقال می دهند.

وی در خصوص شکاف میان نسلها متذکر می شود: در حال حاضر شکافی که میان فرزندان و والدین بدلیل تفاوت دیدگاهها و تفکرات ایجاد شده باعث می شود آنان روز به روز از یکدیگر دور شوند و چنانچه در خانواده ها محیط امن و سالم نباشد، دختران به ناچار به مراکزی غیر از خانه پناه می برند و در این شرایط دچار آسیبهای مختلفی خواهند شد .

این آسیب شناس اجتماعی و متخصص علوم رفتاری ادامه می دهد: بدون وجود شرایط اقتصادی، فرهنگی و امنیتی مناسب در جامعه امنیت فرد تامین نمی شود البته این امر به معنای تبرئه سارقان نیست اما این وظیفه مسئولان است که وضعیت معیشتی و امنیتی مردم را بهبود بخشند درغیر این صورت شاهد وقوع اتفاقات و حوادث زیادی خواهیم بود.

ابهری می گوید: مسئولان و برنامه ریزان جامعه باید با ارائه آموزشهای مناسب و دادن آگاهی به خانواده ها و فرزندان مانع افزایش فاصله میان آنها شوند و محیطی امن را برای زندگی راحت فرزندان در خانواده ها فراهم کنند چرا که در آینده پیامدهای ناگوار این فاصله جبران پذیر نخواهد بود.

در اصل دهم قانون اساسی آمده است: "از آنجا که خانواده،واحدی بنیادی در جامعه اسلامی است، همه قوانین، مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد".

این اصل قانونی، نشان از قداست و اهمیت خانواده در جامعه ایرانی دارد و اینکه پایگاهی به نام خانواده هرگز نباید تضعیف و نابود شود.