دولت بلژیک دخالت در لغو سفر دالایی لاما را تکذیب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی تبت، رهبر معنوی بودائیان تبت قرار بود روز جمعه در نشست گروههای تبتی در بروکسل حاضر شود اما دو روز پیش از آن سفر خود را لغو کرد و طی بیانیه ای اظهار داشت که دولت بلژیک تحت فشارجمهوری خلق چین در لغو این سفر نقش داشته است.

در این بیانیه مشخص نشده بود چه نوع فشاری از سوی دولت چین اعمال شده است اما دالایی لاما این عامل را به سفر اخیر ولیعهد بلژیک به چین نسبت داد.

کارل دوگرت وزیر امور خارجه بلژیک دیروز طی یک سخنرانی در سازمان ملل گفت که وی برای دالایی لاما ویزا صادر کرده و آماده استقبال از رهبر معنوی بودائیان تبت بود.

دوگرت گفت: دالایی لاما کاملا آزاد بود که به بلژیک سفر کرده و در این همایش سخنرانی کند، اما خود این برنامه را لغو کرد.

وزیر امور خارجه بلژیک همچنین اظهار داشت که مقامات چینی را از ارائه ویزا به دالایی لاما مطلع کرده و چینی ها واکنش منفی نشان داده اند. این در شرایطی است که دوگرت به وجود فشار بر بلژیک از سوی دولت چین اشاره ای نکرد.

هفته گذشته ستاد تبت آزاد مستقر در لندن، بلژیک را به تسلیم شدن در مقابل چین متهم کرد و از دوگرت خواست برای تمایل خود نسبت به قربانی کردن ارزشهای بلژیک و دستور گرفتن از یک رژیم سرکوب گر برای منافع اقتصادی عذرخواهی کند.

بلژیک نیز چون دیگر کشورهای اروپایی خواستار گسترش تجارت با چین است، روز پس از اعلام لغو برنامه سفر دالایی لاما به بلژیک چین نسبت به توسعه روابط سایر کشورها با دالایی لاما هشدار داد.

سخنگوی وزارت خارجه چین تأکید کرد که دالایی لاما شخصیت دینی محسوب نمی شود، بلکه شخصیتی سیاسی است که خواستار استقلال تبت از چین بوده امری که چین آن را نمی تواند بپذیرد.