برخوردجدی با عرضه قلیان در کرمان/رعایت نکات بهداشتی جدی گرفته شود

مهدی شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص مراکز عرضه قلیان بیان داشت: قلیان یکی از مواردی است که می‌تواند منجر به شیوع ویروس کرونا شود به همین دلیل برای حفظ سلامتی شهروندان از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص جاهایی که در آنها قلیان عرضه می‌شود در این خصوص به ما ابلاغ شده ضمن اینکه این موضوع جزو دستورالعمل‌های قبلی ما هم بوده است.

وی افزود: این ممنوعیت شامل قلیان سراها، کافی شاپ ها، سفره خانه‌های سنتی و هر مرکزی که در آنجا قلیان عرضه می‌شود، است ضمن اینکه ماده ۱۳ قانون نظارت بر اماکن، بر ممنوعیت عرضه قلیان تاکید دارد که باید آن را اجرایی کنیم.

مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های واگیر دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: برای تعطیلی این اماکن نیاز به حکم دادگاه و بحث تعزیرات داریم ضمن اینکه به دنبال پیگیری موضوع از سمت استانداری هستیم.

شفیعی تصریح کرد: همچنین سازمان‌های ذیربط با کمک بازرسان خود و با همکاری، همکاران بهداشتی ما به همه از این مراکز اطلاع‌رسانی کامل را انجام داده‌اند.

وی اظهار کرد: از مراکز عرضه قلیان می‌خواهیم که به صورت خودجوش و قبل از اینکه به شکل قانونی اقدامی انجام شود، نسبت به عدم عرضه قلیان اقدام کنند لذا این کار به صورت قانونی و ضربتی از هفته جاری در دست اقدام است.