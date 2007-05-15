اتحادیه اروپا سطح همکاری با آفریقای جنوبی را افزایش می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری دویچه وله ، " فرانک - والتر اشتاین مایر " با اعلام این خبر افزود : اتحادیه اروپا و آفریقا،علاقه مندی های مشترکی برای همکاری دارند که می توانند در سایه همکاری با یکدیگر به دستاوردهای مهمی دست پیدا کنند .

وزیر امورخارجه آلمان که ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را نیز برعهده دارد ، تصریح کرد : اتحادیه اروپا قرارداد همکاری جدیدی را با آفریقای جنوبی منعقد خواهد کرد که به واسطه آنها مناسبات دو جانبه وارد مرحله جدیدی می شود .

وی گفت : این قرارداد در ماه دسامبر سال جاری میلادی میان اتحادیه اروپا و آفریقای جنوبی بسته خواهد شد .

وزرای امورخارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست روز گذشته خود در بروکسل علاوه بر مسائل داخلی درباره مسائل مهم بین المللی از جمله خاورمیانه به بحث و تبادل نظر پرداختند .