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۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۳:۴۴

اتحادیه اروپا سطح همکاری با آفریقای جنوبی را افزایش می دهد

وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا پس از گفتگو با وزیر امورخارجه آفریقای جنوبی از افزایش سطح همکاری دوجانبه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری دویچه وله ، " فرانک - والتر اشتاین مایر " با اعلام این خبر افزود : اتحادیه اروپا و آفریقا،علاقه مندی های مشترکی برای همکاری دارند که می توانند در سایه همکاری با یکدیگر به دستاوردهای مهمی دست پیدا کنند .

وزیر امورخارجه آلمان که ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را نیز برعهده دارد ، تصریح کرد : اتحادیه اروپا قرارداد همکاری جدیدی را با آفریقای جنوبی منعقد خواهد کرد که به واسطه آنها مناسبات دو جانبه وارد مرحله جدیدی می شود .

وی گفت : این قرارداد در ماه دسامبر سال جاری میلادی میان اتحادیه اروپا و آفریقای جنوبی بسته خواهد شد .

وزرای امورخارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست روز گذشته خود در بروکسل علاوه بر مسائل داخلی درباره مسائل مهم بین المللی از جمله خاورمیانه به بحث و تبادل نظر پرداختند .

 

کد مطلب 486480

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