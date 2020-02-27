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۸ اسفند ۱۳۹۸، ۲۱:۱۲

فرمانده لشکر عملیاتی ۱۶ قدس گیلان:

مشارکت ۱۵۰ نیروی لشکر ۱۶ قدس گیلان برای پیشگیری از ویروس کرونا

مشارکت ۱۵۰ نیروی لشکر ۱۶ قدس گیلان برای پیشگیری از ویروس کرونا

رشت- فرمانده لشکر عملیاتی ۱۶ قدس گیلان گفت: ۱۵۰ نیروی لشکر عملیاتی ۱۶ قدس سپاه گیلان برای کمک رسانی در راستای مدیریت شیوع ویروس کرونا با کادر پزشکی مشارکت دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ بهروز دولتی غروب پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به جلسه با نمایندگان وزارت بهداشت و لشکر عملیاتی ۱۶ قدس گیلان، اظهار کرد: این جلسه به منظور رسیدن به راهکاری برای همکاری‌های بیشتر در راستای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا برگزار شد.

وی با بیان اینکه نیروهای لشکر عملیاتی ۱۶ قدس گیلان از امروز در این زمینه با کادر پزشکی استان گیلان همکاری می‌کند، افزود: در همین راستا ۱۵۰ نیروی این لشکر در کمک به کادر پزشکی گیلان مشارکت می‌کنند که آموزش‌های لازم به این نیروها داده شده است.

فرمانده لشکر عملیاتی ۱۶ قدس گیلان در ادامه از آمادگی نیروهای پدافند این لشکر برای مقابله با پیشگیری از شیوع ویروس کرونا خبر داد و گفت: گندزدایی و پاک‌سازی امکان حساس و همچنین نقاط شهری به وسیله کیت‌های ویژه ضدعفونی از جمله اقداماتی است که از فردا انجام خواهد شد.

کد مطلب 4864917

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