انجمن جهانی مسلمانان و سریلانکا توافقنامه دینی امضا کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلامیک نیوز، دکتر عبدالله بن عبدالمحسن ترکی دبیر کل انجمن جهانی مسلمانان با دکتر محمد حنیفه محمد رئیس شورای اسلامی و عضو پارلمان سریلانکا در مکه مکرمه دیدار و درباره فعالیتهای شورای مذکور در زمینه مدارس اسلامی، مساجد و کلاسهای قرآن کریم گفتگو کرد.

دکتر ترکی با اشاره به اینکه از تازه مسلمانان سریلانکا حمایت می کند، آمادگی خود را برای همکاری با این شورا اعلام کرد.

دکتر محمد حنیفه محمد با اشاره به اینکه مسلمانان در همه جای سریلانکا بسیار فعال هستند، خواستار انعقاد همکاری دو جانبه شد.

در پایان نشست مذکور توافقنامه همکاریهای دینی و فرهنگی میان انجمن جهانی مسلمانان و شورای اسلامی سریلانکا مبنی بر اشاعه اسلام، معرفی این دین، تبیین آموزه های آن، اشاعه فعالیتهای فرهنگی و دینی و گفتگوی بین ادیان منعقد شد.

انجمن جهانی مسلمانان سازمانی اسلامی و جهانی است که در سال 1381 هـجری قمری ( 1962میلادی ) بر اساس تصمیم سازمان کنفرانس اسلامی در مکه عربستان تأسیس شد . این انجمن برنامه هایی چون دعوت به اسلام، اشاعه مبادی و مبانی آن، از بین بردن شبهات موجود، اجرای طرحهای فرهنگی و آموزشی به منظور از بین بردن مشکلات مسلمانان و کمک به آنها، جلوگیری از ارعاب و خشونت و تشویق بر مسئله گفتگو میان فرهنگهای مختلف در ضمن فعالیتهای خود دارد.