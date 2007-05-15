به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مؤسسه فرهنگی هنری صبا اعلام کرد این نشست با حضور هادی جمالی، ایرج اسکندری،‌ کاظم چلیپا، پرویز حیدرزاده، فرشته غازی‌راد و سهراب هادی چهارشنبه 26 اردیبهشت ساعت 16 در سینماتک موسسه صبا برگزار خواهد شد.

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نوگرایی در نقاشی هنرمندان سیستان و بلوچستان، افق‌های آینده هنر این استان و چگونگی تلفیق بن‌مایه های قومی، اسطوره‌ای و اقلیمی با نقاشی مدرن در این آثار از جمله مباحث مطرح‌شده در این نشست خواهد بود.



نمایشگاه نقاشان نوگرای استان سیستان و بلوچستان تا پایان اردیبهشت‌ماه در موسسه صبا پذیرای عموم علاقمندان است.

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