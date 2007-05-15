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۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۱:۰۸

آثار هنرمندان نوگرای سیستان و بلوچستان بررسی می‌شود

همزمان با برپایی نمایشگاه آثار هنرمندان نوگرای سیستان و بلوچستان میزگرد و نشستی ویژه با حضور صاحبنظران نقاشی ایران برای بررسی آثار نمایشگاه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مؤسسه فرهنگی هنری صبا اعلام کرد این نشست با حضور هادی جمالی، ایرج اسکندری،‌ کاظم چلیپا، پرویز حیدرزاده، فرشته غازی‌راد و سهراب هادی چهارشنبه 26 اردیبهشت ساعت 16 در سینماتک موسسه صبا برگزار خواهد شد.

نوگرایی در نقاشی هنرمندان سیستان و بلوچستان، افق‌های آینده هنر این استان و چگونگی تلفیق بن‌مایه های قومی، اسطوره‌ای و اقلیمی با نقاشی مدرن در این آثار از جمله مباحث مطرح‌شده در این نشست خواهد بود.

نمایشگاه نقاشان نوگرای استان سیستان و بلوچستان تا پایان اردیبهشت‌ماه در موسسه صبا پذیرای عموم علاقمندان است.
کد مطلب 486509

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