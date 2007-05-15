بازیکنان سپاهان از خود گذشتگی نداشتند

منصورابراهیم زاده با بیان این مطلب درگفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: بازی با فجرسپاسی برای تیم ما با روند خوبی آغاز شد. خیلی زود به گل رسیدیم اما روند بازی به نوعی ادامه پیدا کرد که ابتکار عمل را ازدست دادیم و با دریافت دو گل نتیجه را واگذار کردیم. البته در این بازی بدشانس هم بودیم که بهترین پنالتی زن مان در آخرین دقایق ضربه پنالتی را از دست داد.

وی ادامه داد: در این بازی شانس های گل بسیاری را به دست آوردیم اما به علت آنکه مهاجمان مان از خود گذشتگی لازم را نداشتند این فرصت را به حریف دادیم که به گل برسد. متاسفانه ما در این بازی از جایی ضربه خوردیم که در بازی برابر الاتحاد سوریه نقطه قوت مان بود. در بازی با این تیم سوری با بازی گروهی و هماهنگی بازیکنان 5 گل زدیم.

مربی تیم فوتبال سپاهان تاکید کرد: نیاز اصلی ما در دیدار برابر الشباب سوریه رسیدن به هماهنگی و تکیه بر کار گروهی است. بازیکنان به خوبی این را می دانند که با اتکا به این حربه است که می توانیم مقابل الشباب به نتیجه لازم دست یابیم.

وی با تشریح برنامه های تیمش تا پیش از رویارویی با الشباب عربستان گفت: از امروز تمرینات خود را برای دیدار با فولاد آغاز می کنیم و پس از رویارویی با این تیم از روز شنبه تمرینات جدی خود را برای دیدار برابر الشباب آغاز خواهیم کرد. تصمیم داریم برای دیدار روز جمعه مقابل فولاد همانند بازی روز گذشته به برخی از بازیکنان اصلی استراحت دهیم تا آنها را با توانایی بیشتر برای بازی حساس مقابل الشباب در اختیار داشته باشیم.

دیدار تیم های فوتبال سپاهان اصفهان و فجرسپاسی شیراز در چارچوب هفته بیست و هشتم رقابتهای فوتبال لیگ برتر عصر روز دوشنبه در ورزشگاه نقش جهان با برتری 2 بر1 تیم فجر به پایان رسید.