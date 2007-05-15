خروج گازوئیل از سبد حمایتی دولت تا پایان سال 91

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز بررسی یک فوریت لایحه مدیریت مصرف سوخت در بخش حمل ونقل عمومی برون شهری را در دستور کار داشتند.

نمایندگان مجلس با 155 رای موافق، 9 رای مخالف، و 5 رای ممتنع از مجموع 172 نماینده رای دهنده و 211 نماینده حاضر با فوریت این لایحه موافقت کردند.

در مقدمه توجیهی یک فوریت این لایحه آمده است با توجه به ضرورت مدیریت سوخت و توسعه و گسترش حمل ونقل عمومی برون شهری و ایجاد بستر مناسب جهت سرمایه گذاری بخش غیر دولتی داخلی وخارجی در توسعه و نوسازی وسائط نقلیه عمومی و شبکه حمل و نقل و در راستای افزایش سهم حمل و نقل برون شهری و رفع کاستی ها و نارسایی های موجود لایحه مذکور با قید یک فوریت تقدیم مجلس می شود.

در ماده واحده این لایحه که یک فوریت آن به تصویب مجلس رسیده آمده است به منظور مدیریت مصرف سوخت در بخش حمل و نقل عمومی برون شهری مسافر و بار به دولت اجازه داه می شود به استناد مواد 3، 28 و 62 و 85 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اقداماتی هماهنگ از جمله هدف گذاری برای مدیریت مصرف سوخت ناوگان حمل و نقل برون شهری به طوری که در سال 1391 نفت گاز در حمل و نقل عمومی برون شهری از سبد حمایتی دولت خارج شود.

هدف گذاری برای اصلاح وتوسعه حمل ونقل برون شهری به منظور بهینه سازی و کاهش مصرف سوخت از طریق ترویج و تسهیل حمل و نقل عمومی، توسعه حمل و نقل راه آهن و جایگزینی خودروهای فرسوده، انجام شود.