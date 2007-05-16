غلامزاده به دنبال مدالی بهتر از برنز

به گزارش خبرنگارمهر، امیدغلامزاده که با بدشانسی جام جهانی 2006 را به دلیل آسیب دیدگی از دست داد با پشت سرگذاشتن آسیب دیدگی و مشکلات متعدد حالا آماده حضور در رقابتهای جهانی است. غلام زاده از جمله تکواندو کاران خوش تکنیک تیم ملی است که جنگندگی را به عنوان یک فاکتور مثبت داراست.

وی دراین رابطه گفت: از دور برگشت لیگ برترعزم خود را برای حضوردرترکیب ثابت تیم ملی جزم کردم. مرحله به مرحله پیش رفتم ، بعد از آن آسیب دیدگی خیلی تمرین کردم و خیلی سختی کشیدم تا توانستم به هدف خود دست پیدا کنم. پکن میدانی است که برای کسب مدال واقعا باید جنگید.

غلامزاده که طلای قهرمانی آسیا درسال 2004 و 2 برنز از جام جهانی 2001 و 2002 و جهانی 2003 درکارنامه قهرمانی خود دارد برای کسب مدال راه دشواری پیش رو دارد. سرسخت ترین حریف او " مارک لوپز " از خانواده لوپزهای آمریکاست. مارک طلای 2005 مادرید و نقره 2003 جهان را در کارنامه دارد.

اما کره ایها که " میونگ سوب " را به وزن پنجم فرستاده اند به احتمال فراوان از " یون سیک نام " که در جام جهانی 2006 طلا گرفت استفاده کرده اند. درکناراین نفرات باید به " نیامدین پاشایف " ازآذربایجان که درطول 6 سال گذشته درتمامی رویدادهای جهانی و اروپایی مدال کسب کرده ، " نیس کوز " هلندی که طلای اروپا و برنز جهان را در کارنامه دارد ، جمیل خوفاش قهرمان آسیا و دارنده 3 مدال جهانی از اردن ، " عمد بیدیا " از اسپانیا که از وزن سوم آمده و قهرمان اروپا شده ، " لوئیز نیتو " از دو منیکن که برنز جهان را داراست " تانا روکچی " دارنده نقره جام جهانی 2006 از تایلند به عنوان دیگرحریفان غلامزاده نام برد.

امید در رابطه با حریفان خود می گوید : من در دو وزن سوم و چهارم درمسابقات جهانی و آسیایی شرکت کرده ام با تمام این نفرات هم بارها و بارها مبارزه کرده ام ، نمی توان گفت نتیجه چه می شود چرا که شرایط روز مسابقه خیلی اهمیت دارد. من باید روز اول مسابقات به میدان بروم و باید تلاش کنم تا با رسیدن به مدال روحیه تیم را بالا ببرم.

غلامزاده درست می گوید. او وظیفه سنگینی پیش رو دارد. تیم ملی برای کسب عنوان قهرمانی راهی پکن شده و او باید با رسیدن به مدال اعضای تیم ملی را برای رسیدن به این مهم شارژ کند. امید غلامزاده توانایی کسب مدال طلا را دارد و باید چون گذشته با جنگندگی خاص خود ازهمان ابتدا مبارزات خود را با قدرت آغاز کرده و تا پایان ادامه دهد.