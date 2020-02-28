به گزارش خبرگزاری مهر، علی ابرازه با تأکید بر اینکه برای مقابله با بیماری کرونا رعایت قرنطینگی خانگی مورد اهتمام خانوادهها باشد، اظهار داشت: طی روز گذشته ۴۹۰ نفر به مراکز درمانی قم مراجعه کردند که ۳۰۰ نفر از آنها چند ساعت تحت نظر بودند و مرخص و حدود ۲۰۰ نفر هم بستری شدند.
وی با بیان اینکه ۳ هزار نفر از ۳۰ بهمن ماه تاکنون به مراکز درمانی قم مراجعه و ۵۸۰ نفر نیز بستری شدهاند، گفت: حدود ۲۰ نفر تاکنون به دلیل ابتلاء به کرونا در قم فوت کردهاند.
قائم مقام دانشگاه علوم پزشکی قم افزود: تلاش میکنیم بیمارستان امیرالمومنین (ع)، پیش از سال جدید راهاندازی شود و در اختیار بیماران قرار گیرد.
وی افزود: ۱۷۰ هزار بسته ماسک اهدایی توسط وزارت بهداشت تاکنون در میان خانوادههای قمی توزیع شده است.
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