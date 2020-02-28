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۹ اسفند ۱۳۹۸، ۱۹:۰۸

قائم مقام دانشگاه علوم پزشکی قم:

۵۸۰ نفر طی ۹ روز گذشته در بیمارستان‌های قم بستری شده‌اند

۵۸۰ نفر طی ۹ روز گذشته در بیمارستان‌های قم بستری شده‌اند

قم - قائم مقام دانشگاه علوم پزشکی قم از مراجعه ۳ هزار نفر به مراکز درمانی قم از ۳۰ بهمن‌ماه تا کنون خبر داد و گفت: ۵۸۰ نفر از این تعداد در بیمارستان بستری شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی ابرازه با تأکید بر اینکه برای مقابله با بیماری کرونا رعایت قرنطینگی خانگی مورد اهتمام خانواده‌ها باشد، اظهار داشت: طی روز گذشته ۴۹۰ نفر به مراکز درمانی قم مراجعه کردند که ۳۰۰ نفر از آنها چند ساعت تحت نظر بودند و مرخص و حدود ۲۰۰ نفر هم بستری شدند.

وی با بیان اینکه ۳ هزار نفر از ۳۰ بهمن ماه تاکنون به مراکز درمانی قم مراجعه و ۵۸۰ نفر نیز بستری شده‌اند، گفت: حدود ۲۰ نفر تاکنون به دلیل ابتلاء به کرونا در قم فوت کرده‌اند.

قائم مقام دانشگاه علوم پزشکی قم افزود: تلاش می‌کنیم بیمارستان امیرالمومنین (ع)، پیش از سال جدید راه‌اندازی شود و در اختیار بیماران قرار گیرد.

وی افزود: ۱۷۰ هزار بسته ماسک اهدایی توسط وزارت بهداشت تاکنون در میان خانواده‌های قمی توزیع شده است.

کد مطلب 4865334

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