به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه سومین مرحله لیگ جهانی کاراته وان در اتریش، بهمن عسگری ملی پوش قزوینی در وزن منهای ۷۵ کیلوگرم با شکست تمامی حریفان به فینال راه یافت.

عسگری روز یک شنبه برای کسب نشان طلا باید به مصاف استانیسلاو هورنا دارنده برنز جهان ۲۰۱۴ و اروپا ۲۰۱۹ و ۲ طلا و ۲ برنز کاراته وان‌های ۲۰۱۹ از اوکراین برود.

در همین وزن علی اصغر آسیابری دیگر ملی پوش استان در جدول شانس مجدد برابر لویجی بوسا کاپیتان تیم ملی ایتالیا نایب قهرمان جهان ۲۰۱۸، قهرمان اروپا ۲۰۱۹، شکست خورد و از نشان‌برنز باز ماند.

سومین مرحله لیگ برتر کاراته وان در سال ۲۰۲۰ با حضور ۶۲۵ کاراته کا از ۸۸ کشور در سالزبورگ اتریش برگزار می‌شود.

تیم فوتبال کاسپین فردا به میدان می‌رود

در ادامه رقابت‌های لیگ دو فوتبال باشگاه‌های کشور و در بازی هفته بیست و یکم، تیم فوتبال کاسپین قزوین در بازی خارج از خانه برابر امید گناوه صف آرایی می‌کند.

این بازی فردا بین تیم‌های کاسپین و گناوه، تیم‌های دهم و یازدهم جدول گروه شمال است.