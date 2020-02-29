نزاع و دعوا در مازندران کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عباسی آمار معاینات انجام شده نزاع، طی ۱۰ ماه سال جاری در استان را ۱۹ هزار ۷۵۴ نفر شامل ۱۲ هزار و ۸۳۱ نفر مرد و مابقی زن اعلام کرد و افزود: این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳ درصد کاهش داشت.

وی تصریح کرد: بر اساس گزارش ارسالی از مراکز استان، بیشترین نزاع به ترتیب مربوط به شهرهای ساری و میاندرود با عدد ۴ هزار ۲۴۵، بابل با عدد ۲ هزار ۴۶۰ و آمل با عدد ۲ هزار ۸۳ نفر و کمترین موارد نزاع به ترتیب در شهرهای جویبار با عدد ۳۸۰ نفر ثبت شده است.

به گفته عباسی بر اساس آمار ارجاعی از مراکز استان، خرداد با دو هزار و ۱۶۰، اردیبهشت با دو هزار و ۱۳۹، فروردین با هزار و ۸۹۵ به ترتیب بیشترین و آبان ماه با ۱۵۷۸ کمترین مورد نزاع در آن گزارش شده است.

مدیر کل پزشکی قانونی استان مازندران با تاکید بر اینکه نزاع و درگیری بیشترین دلیل مراجعه افراد به مراکز پزشکی قانونی است، تصریح کرد: بخش قابل توجهی از افراد به دنبال وقوع نزاع و درگیری از طرف مراجع قضائی و انتظامی به مراکز پزشکی قانونی ارجاع می‌شود که بر اساس نوع و میزان آسیب دیدگی با توجه به قانون مجازات اسلامی برای آنان گواهی صادر می‌شود.

این مقام اجرایی استان یکی از دلایل بالا بودن آمار نزاع را پایین بودن سطح تحمل افراد در جامعه دانست و گفت: می‌توان با آموزش مهارت‌های زندگی به خصوص در سنین پایین میزان تحمل افراد را در شرایط استرس بالا برد تا افراد به جای درگیری فیزیکی، با بحث، گفتگو و تفاهم مشکلات فی ما بین را حل و فصل کنند.