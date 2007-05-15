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۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۲:۳۷

طراح پیشنهاد تشکیل گروه دوستی پارلمانی ایران و آمریکا:

می‌خواهیم ملت ایران و آمریکا را با هم آشتی دهیم

سید جلال حسینی که خود را طراح پیشنهاد تشکیل گروه دوستی پارلمانی ایران و آمریکا معرفی کرد، هدف از ارایه این پیشنهاد را ایجاد حسن نیت بین دو ملت ایران و آمریکا عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، سید جلال حسینی نماینده زنجان در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس در جمع خبرنگاران با بیان اینکه پارلمان ها و نهادهای مدنی وظیفه دفاع از حقوق ملت ها را بر عهده دارند و در واقع جایگاهی متفاوت با دولت ها دارند، گفت: برای اینکه سیاست های خصمانه وجنگ طلبانه قدرت حاکم بر کاخ سفید را با شیوه ارتباط های پارلمانی خنثی کنیم، اقدام به ارایه این پیشنهاد  کرده ایم.

وی تصریح کرد: معتقدیم اگر قرار است برخی مسئولان با آمریکا آشتی کنند ، چرا ملت ایران را با ملت آمریکا آشتی ندهیم.

حسینی تصریح کرد: قرار است این پیشنهاد تا روز یکشنبه پس از تکمیل امضاء ها تقدیم رئیس مجلس شود.

وی خاطر نشان کرد: تا کنون علاوه بر اینجانب، عطار زاده، دانشیار، الهیاری، رودکی، محمد علیخانی، گرامی مقدم، سید مرتضی موسوی، مودب پور این پیشنهاد را امضاء کرده اند.

کد مطلب 486565

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